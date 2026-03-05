Απάτη στη Ρόδο: Άρπαξε από 78χρονη €3.000 και κοσμήματα αφού την έπεισε να τα βγάλει έξω από το σπίτι λόγω.... ραδιενέργειας
Απάτη στη Ρόδο: Άρπαξε από 78χρονη €3.000 και κοσμήματα αφού την έπεισε να τα βγάλει έξω από το σπίτι λόγω.... ραδιενέργειας

Σε βάρος του 41χρονου δράστη σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη

Απάτη στη Ρόδο: Άρπαξε από 78χρονη €3.000 και κοσμήματα αφού την έπεισε να τα βγάλει έξω από το σπίτι λόγω.... ραδιενέργειας
Στη δικαιοσύνη θα παραπεμφθεί 41χρονος από τη Ρόδο, ο οποίος κατάφερε να εξαπατήσει 78χρονη, αφαιρώντας της χρηματικό ποσό 3.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 41χρονος, προσποιούμενος τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, έπεισε την 78χρονη να βγάλει έξω από το σπίτι της χρήματα και κοσμήματα, εξαιτίας κινδύνου από… ραδιενέργεια - όπως επικαλέστηκε.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, στην πόλη τη Ρόδου. Ο δράστης συνελήφθη χθες, 4 Μαρτίου από στελέχη της υπηρεσίας Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.
