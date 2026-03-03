Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο: Στην Κύπρο ο Δένδιας και τα F-16, εν πλω οι φρεγάτες Κίμων και Ψαρά
Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο: Στην Κύπρο ο Δένδιας και τα F-16, εν πλω οι φρεγάτες Κίμων και Ψαρά
Δείτε βίντεο με τον απόπλου των δύο φρεγατών από τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας - Στην Πάφο βρίσκονται ήδη δύο ζεύγη F-16 μετά την ενεργοποίηση του κοινού αμυντικού δόγματος Ελλάδας-Κύπρου
Τη μεταφορά συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο στα πλαίσια της ενίσχυσης της αεροπορικής άμυνας της χώρας λόγω της αναταραχής που επικρατεί στη Μέση Ανατολή αποφάσισε, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Η απόφαση αυτή έγινε γνωστή την ώρα που στην Κύπρο ταξιδεύει ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας και ενεργοποιήθηκε το κοινό αμυντικό δόγμα Ελλάδας-Κύπρου μετά τα δύο drone που αντιμετώπισε τη Δευτέρα η Κύπρος στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.
Στο πλαίσιο αυτό στην Κύπρο βρίσκονται ήδη δύο ζεύγη F-16 ενώ εν πλω είναι οι φρεγάτες Κίμων και Ψαρά με τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού να αναμένεται να καταπλεύσουν στην Κύπρο το πρωί της Τετάρτης.
Βίντεο με τον απόπλου των δύο φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού από τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας το βράδυ της Δευτέρας
Μαζί με τον Νίκο Δένδια μεταβαίνει στην Κύπρο και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Χούπης καθώς όπως είπε χθες ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, «διαβεβαίωσα τον κ. Πάλμα (σ.σ. υπουργός Εθνικής Άμυνας Κύπρου) ότι η Ελλάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας κρίσης, θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές και οι παράνομες ενέργειες στο έδαφός της».
Η αποστολή των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» καθώς και ζεύγους F-16 στην Κύπρο, μετά τη δεύτερη επίθεση με drone, αποκτά σαφές επιχειρησιακό αποτύπωμα, με στόχο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντι-drone άμυνας του νησιού.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η παρουσία της «Ψαρά», η οποία φέρει το ελληνικής ανάπτυξης σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου «Κένταυρος» για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων απειλών, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες αεράμυνας περιοχής της «Κίμων» και την εναέρια κάλυψη των F-16.
Εξοπλίζεται με το ραντάρ Sea Fire τεχνολογίας AESA, ικανό για ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλαπλών εναέριων στόχων, καθώς και με προηγμένο σύστημα μάχης. Η συγκεκριμένη διαμόρφωση επιτρέπει στη «Κίμων» να λειτουργεί ως κόμβος αντιαεροπορικής κάλυψης σε ευρύτερη ακτίνα, όχι μόνο για το ίδιο το πλοίο αλλά και για την περιοχή επιχειρήσεων.
Αναλυτικά όσα διαθέτει:
Οι δυνατότητες της φρεγάτας «Κίμων»Η φρεγάτα «Κίμων», πρώτης γραμμής μονάδα τύπου FDI HN (Belharra) του Πολεμικού Ναυτικού, αποτελεί την πιο σύγχρονη αντιαεροπορική πλατφόρμα του ελληνικού στόλου. Διαθέτει 32 κελιά κάθετης εκτόξευσης για πυραύλους Aster 30, οι οποίοι παρέχουν δυνατότητα αεράμυνας περιοχής μεγάλης εμβέλειας.
Εξοπλίζεται με το ραντάρ Sea Fire τεχνολογίας AESA, ικανό για ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλαπλών εναέριων στόχων, καθώς και με προηγμένο σύστημα μάχης. Η συγκεκριμένη διαμόρφωση επιτρέπει στη «Κίμων» να λειτουργεί ως κόμβος αντιαεροπορικής κάλυψης σε ευρύτερη ακτίνα, όχι μόνο για το ίδιο το πλοίο αλλά και για την περιοχή επιχειρήσεων.
- Κάθετους εκτοξευτές για αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30, με δυνατότητα αεράμυνας περιοχής μεγάλης εμβέλειας.
- Ραντάρ AESA Sea Fire τεχνολογίας ενεργής ηλεκτρονικής σάρωσης.
- Σύστημα μάχης SETIS.
- Αντιαεροπορικά και ανθυποβρυχιακά όπλα, καθώς και πυροβόλο 76 χιλιοστών.
Η συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει κάλυψη αεράμυνας σε ευρύτερη ακτίνα, κάτι που συνδέεται άμεσα με την αποστολή ενίσχυσης της αεράμυνας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ιδιαίτερη σημασία, ωστόσο, έχει η παρουσία του ελληνικής ανάπτυξης συστήματος ηλεκτρονικού πολέμου «Κένταυρος», που έχει ενσωματωθεί σε μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού.
Το «Κένταυρος», που αναπτύχθηκε από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, είναι σύστημα παρεμβολών (soft-kill) σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV). Εντοπίζει και παρεμβάλλει τα σήματα επικοινωνίας και καθοδήγησης των drones, διακόπτοντας τη λειτουργία τους χωρίς χρήση πυρών.
Σε περιβάλλον όπου οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα μέσα αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων συγκρούσεων, η παρουσία του συγκεκριμένου συστήματος αποκτά αυξημένη επιχειρησιακή σημασία.
Τι διαθέτει η φρεγάτα:
- Το «Κένταυρος» είναι σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου κατά μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV).
- Εντοπίζει, παρεμβάλλει και εξουδετερώνει εχθρικά drones μέσω ηλεκτρονικών παρεμβολών.
- Έχει ήδη δοκιμαστεί επιχειρησιακά σε μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού.
Η παρουσία του συγκεκριμένου συστήματος αποκτά αυξημένη σημασία υπό το πρίσμα επιθέσεων με drone, καθώς προσφέρει άμεση ικανότητα αντιμετώπισης απειλών χαμηλού κόστους και χαμηλού ίχνους, που αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων συγκρούσεων.
Τα F-16 Viper διαθέτουν ραντάρ AESA AN/APG-83, το οποίο προσφέρει σημαντικά αυξημένες δυνατότητες εντοπισμού και παρακολούθησης στόχων σε σχέση με παλαιότερες εκδόσεις. Το σύστημα επιτρέπει ταυτόχρονη εμπλοκή πολλαπλών εναέριων απειλών και βελτιωμένη επίγνωση τακτικής κατάστασης.
Είναι πιστοποιημένα για χρήση πυραύλων αέρος-αέρος AIM-120 AMRAAM μέσης εμβέλειας και AIM-9 Sidewinder μικρής εμβέλειας, ενώ μπορούν να εκτελέσουν αποστολές αναχαίτισης και εναέριας περιπολίας (Combat Air Patrol).
Η παρουσία τους προσθέτει κινητή και ευέλικτη διάσταση στην αεράμυνα, λειτουργώντας συμπληρωματικά με τις ναυτικές μονάδες και δημιουργώντας επιπλέον επίπεδο εναέριας κάλυψης.
