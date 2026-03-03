Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο: Στην Κύπρο ο Δένδιας και τα F-16, εν πλω οι φρεγάτες Κίμων και Ψαρά

Η φρεγάτα «Ψαρά» και το σύστημα «Κένταυρος»

Ο ρόλος των F-16 Viper

- Κάθετους εκτοξευτές για αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30, με δυνατότητα αεράμυνας περιοχής μεγάλης εμβέλειας.- Ραντάρ AESA Sea Fire τεχνολογίας ενεργής ηλεκτρονικής σάρωσης.- Σύστημα μάχης SETIS.- Αντιαεροπορικά και ανθυποβρυχιακά όπλα, καθώς και πυροβόλο 76 χιλιοστών.Η συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει κάλυψη αεράμυνας σε ευρύτερη ακτίνα, κάτι που συνδέεται άμεσα με την αποστολή ενίσχυσης της αεράμυνας στην Ανατολική Μεσόγειο.Η φρεγάτα «Ψαρά» (κλάσης MEKO 200HN) διαθέτει πυραύλους ESSM για αντιαεροπορική άμυνα μέσης εμβέλειας, σύστημα CIWS Phalanx για εγγύς προστασία και ολοκληρωμένα ραντάρ επιτήρησης.Ιδιαίτερη σημασία, ωστόσο, έχει η παρουσία του ελληνικής ανάπτυξης συστήματος ηλεκτρονικού πολέμου «Κένταυρος», που έχει ενσωματωθεί σε μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού.Το «Κένταυρος», που αναπτύχθηκε από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, είναι σύστημα παρεμβολών (soft-kill) σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV). Εντοπίζει και παρεμβάλλει τα σήματα επικοινωνίας και καθοδήγησης των drones, διακόπτοντας τη λειτουργία τους χωρίς χρήση πυρών.Σε περιβάλλον όπου οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα μέσα αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων συγκρούσεων, η παρουσία του συγκεκριμένου συστήματος αποκτά αυξημένη επιχειρησιακή σημασία.- Το «Κένταυρος» είναι σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου κατά μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV).- Εντοπίζει, παρεμβάλλει και εξουδετερώνει εχθρικά drones μέσω ηλεκτρονικών παρεμβολών.- Έχει ήδη δοκιμαστεί επιχειρησιακά σε μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού.Η παρουσία του συγκεκριμένου συστήματος αποκτά αυξημένη σημασία υπό το πρίσμα επιθέσεων με drone, καθώς προσφέρει άμεση ικανότητα αντιμετώπισης απειλών χαμηλού κόστους και χαμηλού ίχνους, που αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων συγκρούσεων.Τα δύο ζευγη των F-16 που αναπτύσσονται είναι διαμόρφωσης Viper (Block 72), η πλέον σύγχρονη έκδοση του τύπου στην Πολεμική Αεροπορία.Τα F-16 Viper διαθέτουν ραντάρ AESA AN/APG-83, το οποίο προσφέρει σημαντικά αυξημένες δυνατότητες εντοπισμού και παρακολούθησης στόχων σε σχέση με παλαιότερες εκδόσεις. Το σύστημα επιτρέπει ταυτόχρονη εμπλοκή πολλαπλών εναέριων απειλών και βελτιωμένη επίγνωση τακτικής κατάστασης.Είναι πιστοποιημένα για χρήση πυραύλων αέρος-αέρος AIM-120 AMRAAM μέσης εμβέλειας και AIM-9 Sidewinder μικρής εμβέλειας, ενώ μπορούν να εκτελέσουν αποστολές αναχαίτισης και εναέριας περιπολίας (Combat Air Patrol).Η παρουσία τους προσθέτει κινητή και ευέλικτη διάσταση στην αεράμυνα, λειτουργώντας συμπληρωματικά με τις ναυτικές μονάδες και δημιουργώντας επιπλέον επίπεδο εναέριας κάλυψης.