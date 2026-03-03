Εγκωμιαστικά σχόλια Βρετανών για την ελληνική συνδρομή στην Κύπρο: Η Ελλάδα μας υπερασπίζεται γιατί ο Στάρμερ είναι αδύναμος
Το κύμα ενθουσιασμού για την ελληνική στάση είναι κάτι περισσότερο από έκδηλο στην Μεγάλη Βρετανία, όπως αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο Χ
Με τα δύο ζεύγη F-16 να βρίσκονται ήδη σε ετοιμότητα στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» και τις δύο φρεγάτες, την FDI «Κίμων» και τα «Ψαρά» να έχουν αποπλεύσει από χθες στις 11 το βράδυ από το Ναύσταθμο Σαλαμίνας για την Κυπριακή Δημοκρατία, στο πλαίσιο ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται για την άμυνά της λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, όπως ανέφεραν στρατιωτικές πηγές, το κύμα ενθουσιασμού για την ελληνική στάση είναι κάτι περισσότερο από έκδηλο στην Μεγάλη Βρετανία.
«Ήπια ισχύς»«Δεδομένου ότι η Βρετανία είναι λίγο πολύ ανίκανη να υπερασπιστεί οτιδήποτε αυτές τις μέρες, είναι καλό να βλέπουμε τους Έλληνες» σχολίασε για παράδειγμα στο Χ ο Βρετανός δημοσιογράφος και παρουσιαστής, Andrew Neil, ενώ ανάλογο κλίμα επικρατεί και στις τάξεις των αναλυτών, με την Ελλάδα να κερδίζει στο επίπεδο της «ήπιας ισχύος» από την αμυντική συνδρομή της στην Μεγαλόνησο.
WAR: Thankfully Greece has stepped up to protect the UK’s bases on Cyprus from Hezbollah suicide drones. Four Greek F-16 fighters have arrived to fill in for the British Air Force. pic.twitter.com/QdTzNtOpyG— @amuse (@amuse) March 3, 2026
The Greek Government are defending us— Steven Barrett (@SBarrettBar) March 2, 2026
Because Starmer is too weak. https://t.co/EfD1PwH1iP
Thanks Greece for doing Keir Starmer’s job! https://t.co/7a28KW6PGs— Nervana Mahmoud (@Nervana_1) March 2, 2026
Greeks fighting the Persians just made everyone’s day. https://t.co/3aQiba1DyV— Rep. Dan Crenshaw (@RepDanCrenshaw) March 2, 2026
Since Britain is pretty much incapable of defending anything these days it’s good to see the Greeks. https://t.co/CmFXrl5M2L— Andrew Neil (@afneil) March 2, 2026
Greece doing what Britain refuses to do - protect British airbase. Very pathetic Starmer. https://t.co/qkP0JM2vy9— Navy⚓Brat (@_NavyBrat) March 3, 2026
Multiple reports Greece is now deploying naval units to defend Cyprus. Which begs the question, where is the Royal Navy?— (((Dan Hodges))) (@DPJHodges) March 2, 2026
Την ίδια ώρα, με κεντρικό τίτλο «Είμαι πολύ απογοητευμένος από τον Κιρ» κυκλοφόρησε η εφημερίδα Daily Telegraph, φιλοξενώντας αποκλειστικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με την αρχική άρνηση του Βρετανού Πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ απέναντι στη χρήση της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.
Η κριτική του Ντόναλντ Τραμπ εστιάζεται στο γεγονός ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός «άργησε πολύ» να ανάψει το πράσινο φως, καθυστερώντας τις επιχειρήσεις παρά τις παραδοσιακές διμερείς σχέσεις των δύο κρατών, που συνιστούν τον αγγλοσαξωνικό πυρήνα στο διεθνές σύστημα.
