Εγκωμιαστικά σχόλια Βρετανών για την ελληνική συνδρομή στην Κύπρο: Η Ελλάδα μας υπερασπίζεται γιατί ο Στάρμερ είναι αδύναμος

ΕΛΛΑΔΑ
Το κύμα ενθουσιασμού για την ελληνική στάση είναι κάτι περισσότερο από έκδηλο στην Μεγάλη Βρετανία, όπως αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο Χ

Γεωργία Σαδανά
Με διθυραμβικό τρόπο υποδέχτηκαν Βρετανοί δημοσιογράφοι, τηλεπαρουσιαστές και αναλυτές στα κοινωνικά δίκτυα την είδηση της αμυντικής συνδρομής της Ελλάδας στην Κύπρο, μετά την απόφαση του ΚΥΣΕΑ, που συνεδρίασε το περασμένο Σάββατο υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη μελετώντας τα σενάρια έκβασης του πολέμου στο Ιράν, αλλά και τις ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες σε μια τέτοια συνθήκη από ελληνικής πλευράς.

Με τα δύο ζεύγη F-16 να βρίσκονται ήδη σε ετοιμότητα στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» και τις δύο φρεγάτες, την FDI «Κίμων» και τα «Ψαρά» να έχουν αποπλεύσει από χθες στις 11 το βράδυ από το Ναύσταθμο Σαλαμίνας για την Κυπριακή Δημοκρατία, στο πλαίσιο ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται για την άμυνά της λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, όπως ανέφεραν στρατιωτικές πηγές, το κύμα ενθουσιασμού για την ελληνική στάση είναι κάτι περισσότερο από έκδηλο στην Μεγάλη Βρετανία.

«Ήπια ισχύς»

«Δεδομένου ότι η Βρετανία είναι λίγο πολύ ανίκανη να υπερασπιστεί οτιδήποτε αυτές τις μέρες, είναι καλό να βλέπουμε τους Έλληνες» σχολίασε για παράδειγμα στο Χ ο Βρετανός δημοσιογράφος και παρουσιαστής, Andrew Neil, ενώ ανάλογο κλίμα επικρατεί και στις τάξεις των αναλυτών, με την Ελλάδα να κερδίζει στο επίπεδο της «ήπιας ισχύος» από την αμυντική συνδρομή της στην Μεγαλόνησο.

Την ίδια ώρα, με κεντρικό τίτλο «Είμαι πολύ απογοητευμένος από τον Κιρ» κυκλοφόρησε η εφημερίδα Daily Telegraph, φιλοξενώντας αποκλειστικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με την αρχική άρνηση του Βρετανού Πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ απέναντι στη χρήση της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η κριτική του Ντόναλντ Τραμπ εστιάζεται στο γεγονός ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός «άργησε πολύ» να ανάψει το πράσινο φως, καθυστερώντας τις επιχειρήσεις παρά τις παραδοσιακές διμερείς σχέσεις των δύο κρατών, που συνιστούν τον αγγλοσαξωνικό πυρήνα στο διεθνές σύστημα.
Γεωργία Σαδανά
