Ανησυχία στην Κύπρο μετά το χτύπημα στο Ακρωτήρι, έλλειψη ενημέρωσης και παραπληροφόρηση εντείνουν την ανασφάλεια
Η αποστολή ελληνικών F-16 και φρεγατών ενισχύει την παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο, ενώ η ανησυχία των πολιτών μεγαλώνει καθώς οι επίσημες ανακοινώσεις δεν είναι ιδιαιτέρως διαφωτιστικές και καθησυχαστικές
Η εικόνα των ελληνικών μαχητικών F-16 στον ουρανό της Κύπρου είχε χθες διπλό μήνυμα. Τόσο επιχειρησιακό όσο και ψυχολογικό. Μετά από μια νύχτα που ένα ιρανικό drone κατάφερε να φτάσει μέχρι τη βάση της RAF στη βρετανική βάση Ακρωτηρίου, προκαλώντας αναστάτωση στο νησί, η Λευκωσία ήθελε να δείξει ότι δεν είναι μόνη της και η Αθήνα να πει χωρίς πολλά λόγια ότι η Κύπρος δεν είναι μακριά. Τα τέσσερα μαχητικά F 16, βρίσκονται ήδη στην Κύπρο ενώ αναμένεται να καταπλεύσουν και οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά». Το παρόν τους θα δώσουν και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη.
Η «νύχτα στο Ακρωτήρι» και το κενό της ενημέρωσηςΤο πλήγμα στο Ακρωτήρι, προκάλεσε περιορισμένες ζημιές σε ένα στέγαστρο και στον διάδρομο της βρετανικής αεροπορικής βάσης χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα ή τραυματισμοί. Η βρετανική πλευρά αναφέρθηκε μόνο σε μικρές υλικές ζημιές και συνέχιση δραστηριοτήτων, χωρίς να επηρεαστούν οι συνήθεις λειτουργίες.
Εκεί όμως που η «επίσημη γραμμή» τελειώνει, αρχίζει η πραγματική εμπειρία των ανθρώπων που ζουν δίπλα σε μια στρατιωτική εγκατάσταση που, σε περίοδο μιας τέτοιας περιφερειακής ανάφλεξης, όπως η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, δεν είναι απλώς μια γειτονιά με φώτα και φασαρία. Ουδείς μπορεί να παραβλέψει τον πανικό που προκλήθηκε από τον ήχο της έκρηξης, αναγκάζοντας οικογένειες να πεταχτούν από τα κρεβάτια τους και παιδιά να ξυπνήσουν κλαίγοντας. Όταν ακούστηκε η έκρηξη κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι στις περιοχές γύρω από την βάση να αναζητούν ενημέρωση και οδηγίες Το κοινό σημείο στις περιγραφές δεν ήταν αυτό που κάποιος θα ονόμαζε ως «ηρωική ψυχραιμία». Κυριάρχησε η αβεβαιότητα για το τι έγινε, τι έρχεται μετά και τι κάνουμε τώρα.
Αυτό το κενό ενημέρωσης μετατράπηκε μέσα σε ώρες σε πολιτικό ζήτημα, για το ποιος ειδοποιεί, πότε, με ποιο σύστημα και με ποια αξιοπιστία. Όπως ανέφερε κυβερνητικός παράγοντας, «όλα αυτά δεν είναι λεπτομέρειες, καθώς σε πραγματικές κρίσεις, το λεπτό δεν είναι μονάδα χρόνου, αλλά μονάδα κινδύνου».
Σειρήνες και παραπληροφόρησηΣτις περιοχές γύρω από τις Βρετανικές Βάσεις, η καθημερινότητα ανατράπηκε σε λίγες ώρες. Εργαζόμενοι που δραστηριοποιούνται είτε στις Βάσεις είτε στις πέριξ περιοχές, όχι αδίκως αισθάνονται από χθες τα μεσάνυχτα ότι ο εργασιακός τους χώρος έγινε ξαφνικά πιθανός στόχος των ιρανικών drones.
Οι επίσημες ανακοινώσεις δεν ήταν ιδιαιτέρως διαφωτιστικές και καθησυχαστικές. Αποφεύχθηκαν οι δραματικοί τόνοι και άρχισαν να ανασύρονται πρωτόκολλα και διαβεβαιώσεις για συντονισμό και συνεχή αξιολόγηση της κατάστασης.
Στην ανησυχία που προκλήθηκε και διατηρείται, συνέβαλε και η παραπληροφόρηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς κυκλοφορούσαν φήμες, μερικές εκ των οποίων ήταν εξωπραγματικές. Ωστόσο μέχρι να διαψευσθούν έκαναν το κλίμα ανησυχίας εκρηκτικό, αναγκάζοντας κάποιους να εγκαταλείψουν ακόμα και τα σπίτια τους αναζητώντας καταφύγια.
Βάσεις και ευρωπαϊκή ρήτρα άμυναςΤο ΑΚΕΛ (κυπριακή αριστερά) επανέφερε το θέμα της παρουσίας των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο, με κριτική προς την κυβέρνηση και αναφορές για τους κινδύνους που δημιουργούνται όταν η Κύπρος βρίσκεται δίπλα σε επιχειρησιακούς κόμβους μεγάλων δυνάμεων. Από την άλλη πλευρά, δημόσιες τοποθετήσεις στον δημόσιο διάλογο κινήθηκαν στη λογική ότι το πρόβλημα δεν είναι η ύπαρξη των βάσεων, αλλά η επιθετικότητα και η εξαγωγή απειλής από από το Ράν και τρονοκρατικές οργανώσεις που ελέγχει και χρησιμοποιούν την περιοχή ως πεδίο αντιποίνων.
Την ίδια ώρα, στις Βρυξέλλες άνοιξε ξανά, έστω ως συζήτηση, το ζήτημα της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πάουλα Πίνιο ανέφερε ότι δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή συζήτηση ενεργοποίησης, αλλά θα τεθεί τις επόμενες ημέρες. Επί του παρόντος η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σε ρόλο θεατή, πλην της Ελλάδας αλλά και της Γαλλίας που σύμφωνα με πληροφορίες στέλνει στην περιοχή δυνάμεις υπό το αεροπλανοφόρο Charles De Gaulle.
«Συμβούλιο ασφαλείας» στο ψευδοκράτοςΣτα κατεχόμενα, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του λεγόμενου «συμβουλίου ασφαλείας» για αξιολόγηση των εξελίξεων, ενώ ο λεγόμενος "πρωθυπουργός" Ουνάλ Ουστέλ επισκέφθηκε την « υπηρεσία πολιτικής άμυνας», με δηλώσεις για σχέδια έκτακτης ανάγκης και συντονισμό υπηρεσιών. Πληροφορίες αναφέρουν πως υπήρξε και επικοινωνία του Ερχιουρμάν με τον Ταγίπ Ερντογάν για συζήτηση του ενδεχομένου αποστολής και τουρκικών πολεμικών πλοίων στην κατεχόμενη Κύπρο ως απάντηση στην άφιξη των δύο ελληνικών φρεγατών στις ελεύθερες περιοχές.
Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο επικοινωνιακό, αλλά πρωτίστως πολιτικό. Στα κατεχόμενα επιχειρείται σταθερά να παρουσιαστεί μια εικόνα «κρατικής επάρκειας» και να κεφαλαιοποιηθεί κάθε περιφερειακή κρίση ως επιχείρημα για περισσότερη ασφάλεια υπό τουρκική ομπρέλα. Η Λευκωσία και η Αθήνα διαβάζουν αυτές τις κινήσεις με ψυχραιμία, κάτι που θα γίνει και στις επαφές του Νίκου Δένδια στη Λευκωσία σήμερα.
Τεντωμένα νεύρα στην ΠάφοΗ Πάφος έζησε χθες ένα δεύτερο επεισόδιο άγχους και αναστάτωσης. Το αεροδρόμιο εκκενώθηκε προληπτικά μετά από πληροφορίες για ύποπτο ιπτάμενο αντικείμενο, με αναφορές ότι δεν ήταν ξεκάθαρο αν κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο ή προς τη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» που βρίσκεται ακριβώς δίπλα.
Αργότερα αναφέρθηκε λήξη της έκτακτης κατάστασης, με προτροπές προς κατοίκους στα χωριά Τίμη, Μανδριά και Αναρίτα να παραμένουν για προληπτικούς λόγους όσο γίνεται σε εσωτερικούς χώρους. Χθες ήταν μια μέρα που ένας τουριστικός προορισμός παρουσίαζε μια εικόνα διαμετακόμισης, με κόσμο που έρχεται και φεύγει, μετατρέπεται σε χώρο αναμονής, με βαλίτσες στα αυτοκίνητα και τα μάτια στον ουρανό.
«Παράπλευρες» επιπτώσεις
Η κρίση δεν μετριέται μόνο σε ζημιές από την πρόσκρουση του drone στο Ακρωτήρι, μετριέται και σε ακυρώσεις πτήσεων και κρατήσεων, σε οικονομικό κόστος και σε ανθρώπινη ταλαιπωρία.
Με βάση στοιχεία που αποδίδονται σε ενημέρωση από τη διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων Hermes Airports, καταγράφηκαν συνολικά 60 ακυρώσεις πτήσεων σε Λάρνακα και Πάφο σε μία ημέρα, με δεκάδες αφίξεις και αναχωρήσεις να βγαίνουν από το πρόγραμμα. Υπήρξαν επίσης ακυρώσεις από British Airways και easyJet, με οδηγίες προς επιβάτες για επανακράτηση ή επιστροφή χρημάτων, και συστάσεις να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.
Και πίσω από τους αριθμούς, υπάρχει η ανθρώπινη πλευρά που δεν καταγράφεται σε πίνακες, όπως οι τουρίστες που ψάχνουν τρόπο να φύγουν νωρίτερα, Κύπριοι που έχουν συγγενείς στο εξωτερικό και θέλουν να τους φέρουν πίσω ή να τους στείλουν έξω, επιχειρήσεις που παγώνουν συναντήσεις, διοργανωτές που αναβάλλουν εκδηλώσεις και φοιτητές από την Ελλάδα που έψαχναν εισιτήριο για Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Σε μια χώρα που ζει από υπηρεσίες, τουρισμό και κανονικότητα, το αίσθημα ανασφάλειας λειτουργεί ιδιαιτέρως επιβαρυντικά.
