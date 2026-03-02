Προσγειώθηκαν στην Κύπρο τα τέσσερα ελληνικά F-16 που έστειλε η Αθήνα, δείτε βίντεο - Αναχώρησαν και οι δύο φρεγάτες
Έφτασαν στην Κύπρο τα τέσσερα F-16 της ελληνικής Πολεμικής Αεοροπορίας στο πλαίσιο της ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων και της στενής συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και της χώρας μας, μετά την επίθεση δύο drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του o Εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης αναφέρει ότι: «Τέσσερα αεροσκάφη F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας έχουν μόλις προσγειωθεί στην Κύπρο, μετά από άμεση ανταπόκριση της Ελληνικής Κυβέρνησης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων και της στενής συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελλάδας».

Δείτε το βίντεο με το οποίο συνόδευσε την ανάρτησή του:

Τα 4 F-16 Viper θα μετασταθμεύσουν στο αεροδρόμιο της Πάφου, ενώ συνοδεύονται από ένα C-130 για υλικοτεχνική υποστήριξη.

Σημειώνεται ότι στην Κύπρο αναμένονται και οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», η οποία θα φέρει το σύστημα «Κένταυρος», κατόπιν σχετικής απόφασης του ΚΥΣΕΑ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Οι δύο φρεγάτες αναχώρησαν για Κύπρο λίγο μετά τις 23:00 απόψε.

Ο υπουργός Άμυνας πρόσθεσε νωρίτερα ότι για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών της Ελλάδας με την Κυπριακή Δημοκρατία, ο ίδιος καθώς και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, θα μεταβούν αύριο στην Κύπρο.
