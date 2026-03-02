H εταιρεία αποκτά στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό ακίνητο στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού κόμβου.
Συνελήφθη 17χρονος στη Ναυπακτία για σειρά κλοπών σε οχήματα και επιχειρήσεις
Έκλεψε μοτοσικλέτα στο Αντίρριο, εμπλοκή και σε καταστήματα
Τέλος στη δράση ενός 17χρονου έβαλαν οι αστυνομικές αρχές χθες το πρωί στο Ευπάλιο, μετά από συντονισμένη επιχείρηση των Αστυνομικών Τμημάτων Ναυπακτίας και Ευπαλίου. Ο ανήλικος κατηγορείται για διακεκριμένες κλοπές, έχοντας στο στόχαστρό του οχήματα και επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ναυπακτίας.
Η αντίστροφη μέτρηση για τον νεαρό ξεκίνησε το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, όταν αφαίρεσε μοτοσικλέτα από αυλή κατοικίας στο Αντίρριο, μαζί με έγγραφα που βρίσκονταν κάτω από τη σέλα. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν κατά τη διάρκεια αναζητήσεων, τον προσήγαγαν στο Α.Τ. Ναυπακτίας και προχώρησαν στη σύλληψή του. Σύμφωνα με το pelop.gr o ανήλικος παρέδωσε το κλειδί της μηχανής, η οποία εντοπίστηκε και επιστράφηκε στον ιδιοκτήτη της.
Από την αστυνομική έρευνα αποκαλύφθηκε ότι ο 17χρονος εμπλέκεται σε ακόμα τέσσερις περιπτώσεις κλοπών (δύο τετελεσμένες και δύο απόπειρες). Τα χτυπήματα σημειώθηκαν στις 21 Ιανουαρίου και στις 28 Φεβρουαρίου 2026. Ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε εισβάλει σε κτηνιατρείο και καταστήματα της Ναυπακτίας, αφαιρώντας χρηματικά ποσά.
Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Ο ανήλικος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας για να απολογηθεί για τις πράξεις του.
