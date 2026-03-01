Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Συναγερμός στο νοσοκομείο Μεσολογγίου λόγω φωτιάς από βραχυκύκλωμα
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται
Συναγερμός σήμανε τις πρώτες ώρες της Κυριακής στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όταν πυκνοί καπνοί εμφανίστηκαν στον δεύτερο όροφο.
Συγκεκριμένα, χθες μετά τα μεσάνυκτα ξέσπασε μεγάλη φωτιά στο δεύτερο όροφο του νοσοκομείου Μεσολογγίου σε πτέρυγα που ανακαινίζεται και ήταν ανεπτυγμένη η χειρουργική κλινική, χωρίς φυσικά να νοσηλεύονται ασθενείς λόγω της ανακαίνισης. Ήταν μεγάλη φωτιά και οι καπνοί έπνιξαν όλο το νοσοκομείο. Στο δεύτερο όροφο όμως, δίπλα από εκεί που ξέσπασε η φωτιά νοσηλεύονται ασθενείς της καρδιολογικής κλινικής.
Η κινητοποίηση του προσωπικού και της διοίκησης, παρά το προχωρημένο της ώρας ήταν άμεση και εφάρμοσαν άψογα το σχέδιο εκκένωσης του νοσοκομείου.
Οι ασθενείς από το δεύτερο, τρίτο και πρώτο όροφο μεταφέρθηκαν στο ισόγειο στα επείγοντα και τέσσερις βαριά ασθενείς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αγρινίου.
Η πυροσβεστική που κλήθηκε κατάφερε να σβήσει τη φωτιά με θαλάμους της κλινικής που ανακαινίζεται να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.
Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από την πυροσβεστική.
