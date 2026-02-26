Πρόστιμα έως 800.000 ευρώ, αυτόματο «κλείδωμα» ιστοτόπων και κάθειρξη έως 10 έτη: Όλα όσα προβλέπει το νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο

Νέες ποινές για διαφήμιση και διεξαγωγή, ανακριτικές αρμοδιότητες στους ελεγκτές, εκσυγχρονισμός της «black list» και άμεση σφράγιση καταστημάτων - Στο νομοσχέδιο και ρυθμίσεις για συντάξεις στρατιωτικών, λαϊκές αγορές και αγροτικό πετρέλαιο





Το νέο πλαίσιο διαχωρίζει ρητά τις διοικητικές από τις ποινικές κυρώσεις και προβλέπει ενιαία αντιμετώπιση είτε η παράβαση τελείται διαδικτυακά είτε σε φυσικό χώρο, ενισχύοντας παράλληλα τα ελεγκτικά εργαλεία της Πολιτείας.



Διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα Για την προβολή και διαφήμιση μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα από 5.000 έως 50.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Οι κυρώσεις επιβάλλονται ανεξαρτήτως του μέσου προβολής, είτε πρόκειται για διαδικτυακή διαφήμιση είτε για άλλης μορφής προώθηση.



Στις περιπτώσεις διεξαγωγής παράνομων παιγνίων σε φυσικούς χώρους προβλέπεται σφράγιση καταστημάτων και αφαίρεση άδειας λειτουργίας, ενώ ενισχύεται και το πλαίσιο εποπτείας της αγοράς συνολικά.



Ποινικές κυρώσεις – Κλιμάκωση ποινών Το νομοσχέδιο προβλέπει αυστηροποίηση του άρθρου 52 του ισχύοντος πλαισίου, με σαφή διάκριση μεταξύ μη τυχερών και τυχερών παιγνίων και με ενιαία αντιμετώπιση ανεξαρτήτως τρόπου τέλεσης.



Η συμμετοχή ανηλίκων ή η τέλεση της πράξης κατ’ επάγγελμα αποτελούν επιβαρυντικές περιστάσεις που οδηγούν σε αυστηρότερη ποινική μεταχείριση.



Ενίσχυση αρμοδιοτήτων της ΕΕΕΠ Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων αποκτά ενισχυμένες αρμοδιότητες. Προβλέπεται ρητή δυνατότητα άμεσης διακοπής πρόσβασης (take down) σε παράνομο περιεχόμενο, αίτησης στοιχείων ταυτοποίησης χρηστών και λογαριασμών, καθώς και αυτοματοποιημένος αποκλεισμός ιστοτόπων που περιλαμβάνονται στη «black list».



Άλλες διατάξεις στο νομοσχέδιο Πέραν των ρυθμίσεων για τα τυχερά παίγνια, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει και σημαντικές συνταξιοδοτικές και φορολογικές παρεμβάσεις.



Μεταξύ άλλων, τροποποιούνται διατάξεις για τον ανακαθορισμό συντάξεων στρατιωτικών και εξομοιούμενων κατηγοριών που δεν υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να επιλυθούν εκκρεμότητες και να αποσαφηνιστεί το καθεστώς υπολογισμού και αναπροσαρμογής τους.



Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, με στόχο τη διευθέτηση θεμάτων που έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας.



Θεσπίζεται μείωση κατά 30% του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος για επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών από το φορολογικό έτος 2025, παρέχοντας φορολογική ελάφρυνση σε έναν κλάδο με έντονη εποχικότητα και μικρά περιθώρια κέρδους.



Παράλληλα, εισάγεται νέο σύστημα επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην αντλία από την 1η Νοεμβρίου 2026, μέσω ψηφιακής εφαρμογής της ΑΑΔΕ, ώστε η ενίσχυση να αποδίδεται αυτόματα και χωρίς μεταγενέστερες διαδικασίες συμψηφισμού ή επιστροφής.