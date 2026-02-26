Το νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο: Φρένο στα «γκρίζα links», τι αλλάζει για influencers, ιστοσελίδες και internet cafe

Στο υπουργικό συμβούλιο σήμερα το νομοσχέδιο του υπ. Οικονομικών για να μπει «φρένο» στον παράνομο τζόγο - Μόνο το 2024 περίπου 800.000 έπαιξαν σε μη αδειοδοτημένο περιβάλλον, στο €1,67 δισ. ο ετήσιος τζίρος