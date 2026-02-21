Τα φορτηγά της παραγωγής του Μπραντ Πιτ «σφηνώνουν» στα καλντερίμια της Ύδρας, δείτε βίντεο

Η κάμερα του protothema.gr κατέγραψε την δύσκολη διαδρομή των οχημάτων που μεταφέρουν εξοπλισμό για τα γυρίσματα της ταινίας σε βίλα κοντά στο κοιμητήριο του νησιού