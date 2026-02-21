Το παλιό Ultrex και η Ύδρα του 1970: Μέσα στο σκηνικό φαρμακείου όπου θα γυριστεί μία σκηνή της ταινίας του Μπραντ Πιτ
Πίσω από τη βιτρίνα του φαρμακείου, μέσα σε ένα παλαιού τύπου ξύλινο πλαίσιο με φθαρμένη βαφή, έχουν τοποθετηθεί αυθεντικά ή πιστά αναπαλαιωμένα προϊόντα εκείνης της περιόδου
Η εικόνα αποτυπώνει με χαρακτηριστική λεπτομέρεια τη δουλειά «χειρουργικής ακρίβειας», που έγινε από το τμήμα σκηνικών της παραγωγής, προκειμένου μια απλή αποθήκη στην Ύδρα να μετατραπεί σε φαρμακείο άλλης εποχής, συγκεκριμένα της δεκαετίας του '70-’80.
Πίσω από τη βιτρίνα, μέσα σε ένα παλαιού τύπου ξύλινο πλαίσιο με φθαρμένη βαφή, έχουν τοποθετηθεί αυθεντικά ή πιστά αναπαλαιωμένα προϊόντα εκείνης της περιόδου.
Ξεχωρίζει το κλασικό μπλε μπουκάλι του σαμπουάν Ultrex, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα καταναλωτικά σύμβολα των ελληνικών μπάνιων της εποχής, πλαισιωμένο από κουτιά βαφών μαλλιών Cristal Color και Koleston, αλλά και παλιές λακ σε μεταλλικές συσκευασίες.
Η παραγωγή δεν περιορίστηκε μόνο στα προϊόντα. Στη βιτρίνα έχουν προστεθεί διαφημιστικές αφίσες με αισθητική εποχής, ενώ ακόμη και οι χριστουγεννιάτικες γιρλάντες και το κιτρινισμένο φόντο του εσωτερικού χώρου επιλέχθηκαν ώστε να αποδίδουν την αίσθηση ενός επαρχιακού φαρμακείου σχεδόν μισό αιώνα πριν, συγκεκριμένα όπως θα έμοιαζε η Ύδρα πριν από περίπου 47 χρόνια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αυτό ακριβώς το σκηνικό θα εκτυλιχθεί μία από τις τρεις βασικές σκηνές της ταινίας που θα γυρίσει ο Μπραντ Πιτ στο νησί.
Η πρώτη σκηνή της ταινίας γυρίστηκε ήδη σήμερα στη Σχολή Καλών Τεχνών, όπου ο χώρος μεταμορφώθηκε κινηματογραφικά: τοποθετήθηκαν ειδικά πανιά για έλεγχο φωτισμού, στήθηκαν μηχανισμοί τεχνητής βροχής και δημιουργήθηκε σκηνικό έντονης καταιγίδας, με τον διάσημο ηθοποιό να κινείται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και την παραγωγή να ζητά από τους φωτογράφους να κρατήσουν απόσταση ώστε να εξελιχθούν ομαλά τα γυρίσματα.
Η λεπτομέρεια και η πιστότητα που αποτυπώνονται στη συγκεκριμένη βιτρίνα αποκαλύπτουν το εύρος της παραγωγής, η οποία όπως φαίνεται δεν φείδεται κόστους για να ανασυνθέσει με ακρίβεια την ατμόσφαιρα της εποχής.
