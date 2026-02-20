Τα χαμόγελα, το «hello guys» του Μπραντ Πιτ και ο περίπατος στην Ύδρα: Εικόνες και βίντεο από τα γυρίσματα της χολιγουντιανής παραγωγής
Στη Σχολή Καλών Τεχνών έχει στηθεί βασικό σκηνικό της ταινίας - Νωρίτερα ο ηθοποιός πραγματοποίησε χαλαρό περίπατο στο λιμάνι συνοδευόμενος διακριτικά από την ασφάλειά του
Μια ακόμη χαρακτηριστική εικόνα από τα παρασκήνια της μεγάλης διεθνούς παραγωγής που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ύδρα αποτυπώνεται στη Σχολή Καλών Τεχνών, εκεί όπου το συνεργείο έχει στήσει ένα από τα βασικά σκηνικά για τις ανάγκες της ταινίας με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ.
Το σκηνικό αυτό έρχεται να συμπληρώσει τις εικόνες που καταγράφηκαν νωρίτερα το πρωί στο λιμάνι της Ύδρας, όταν ο διάσημος ηθοποιός πραγματοποίησε έναν χαλαρό περίπατο πριν κατευθυνθεί προς το σημείο των γυρισμάτων. Μάλιστα ο αστέρας του Χόλιγουντ όταν αντίκρυσε δημοσιογράφους και κατοίκους οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί για να τον δουν, τους χαιρέτησε με χαμόγελο λέγοντας «hello guys» (γεια σας παιδιά).
Ο ίδιος εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαλαρός και προσιτός, χαιρετώντας κατοίκους που τον αναγνώρισαν, ενώ για λίγα λεπτά στάθηκε παρατηρώντας το πρωινό σκηνικό του λιμανιού, δείχνοντας εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα, τα γαϊδουράκια και τη χαρακτηριστική ηρεμία της ώρας.
Στο πέτρινο συγκρότημα που δεσπόζει πάνω από το λιμάνι ξεχωρίζει ένα μεγάλο μαύρο ύφασμα, τοποθετημένο εξωτερικά και καλύπτοντας πλήρως τα παράθυρα συγκεκριμένου τμήματος του κτηρίου.
Σύμφωνα με ανθρώπους της παραγωγής, το ύφασμα αυτό χρησιμοποιείται για να περιοριστεί το φυσικό φως και να δημιουργηθούν ιδανικές συνθήκες ελεγχόμενου φωτισμού στο εσωτερικό, ώστε το συνεργείο να έχει απόλυτη ακρίβεια στην εικόνα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.
Ακριβώς δίπλα, όμως, μια εικόνα που θυμίζει αυθεντική νησιώτικη καθημερινότητα τραβά τα βλέμματα: μια απλωμένη μπουγάδα με υφάσματα και ρούχα, τοποθετημένη πάνω στα χαμηλά στηθαία. Δεν πρόκειται για πραγματική οικιακή σκηνή, αλλά για σκηνογραφικό στοιχείο, καθώς το συγκεκριμένο σημείο μετατρέπεται, σύμφωνα με το σενάριο, σε μπαλκόνι κατοικίας στην Ύδρα.
Η σκηνή που ετοιμάζεται να γυριστεί θέλει τον Μπραντ Πιτ αρχικά να κινείται στο εσωτερικό της Σχολής Καλών Τεχνών και στη συνέχεια να βγαίνει στο μπαλκόνι, με τη «μπουγάδα» να λειτουργεί ως λεπτομέρεια που ενισχύει την αίσθηση ρεαλισμού και καθημερινότητας που επιδιώκει να αποδώσει η παραγωγή.
Η πρωινή εμφάνιση του Μπραντ Πιτ στο λιμάνιΝωρίτερα ο Μπραντ Πιτ κινήθηκε σόλο, συνοδευόμενος σε μικρή απόσταση από την ασφάλειά του, ενώ οι άνθρωποι της παραγωγής ζήτησαν από φωτογράφους και δημοσιογράφους να κάνουν μεν τη δουλειά τους, αλλά χωρίς να τον περικυκλώσουν ή να του απευθύνουν ερωτήσεις, ώστε να κινηθεί άνετα.
Με μικρές αλλά απολύτως στοχευμένες παρεμβάσεις από το μαύρο ύφασμα που «σφραγίζει» το φως μέχρι την προσεκτικά στημένη μπουγάδα η ιστορική Σχολή Καλών Τεχνών μεταμορφώνεται σε κινηματογραφικό σκηνικό, αποτυπώνοντας το επίπεδο λεπτομέρειας και τη φροντίδα που χαρακτηρίζουν την πολυσυζητημένη παραγωγή, η οποία έχει μετατρέψει την Ύδρα σε ένα ζωντανό πλατό διεθνούς κινηματογραφικής κλίμακας.
