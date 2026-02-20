Το μοναχικό κατάλυμα του Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Γιατί επέλεξε το μικρό ξενοδοχείο στο Βλυχό

Πάντως, οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου αρνούνται ότι φιλοξενούν τον ηθοποιό, ενδεχομένως δεσμευόμενοι από κάποια συμφωνία εμπιστευτικότητας, που συνήθως υπογράφεται προκειμένου να διαφυλάσσεται η ιδιωτικότητα των VIP. Η παραγωγή της ταινίας, άλλωστε, άφησε να διαρρεύσουν πληροφορίες για τουλάχιστον δύο διαφορετικά ακίνητα στα οποία θα κατέλυε ο Μπραντ Πιτ.

Ένα μικρό ξενοδοχείο στην περιοχή Πλάκες Βλυχού στην Υδρα επέλεξε για προσωπικό του κατάλυμμα ο Μπραντ Πιτ . Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή έχει μισθώσει βίλες και δωμάτια σε όσα ξενοδοχεία λειτουργούν αυτή την περίοδο στο νησί, ο διάσημος ηθοποιός με κριτήριο την απόλυτη ιδιωτικότητα τις ώρες που δεν θα βρίσκεται σε γυρίσματα, επέλεξε να καταλύσει στο μικρό ξενοδοχείο, μακριά από αδιάκριτα μάτια.Πρόκειται για το ξενοδοχείο, ένα κατάλυμα που διαθέτει μόλις πέντε πολυτελείς σουίτες και εκεί κατέλυσε ο Μπραντ Πιτ και όχι στη βίλα που αρχικά προοριζόταν για εκείνον.Παρότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η παραγωγή προχώρησε στη μίσθωση συνολικά 23 καταλυμάτων σε διάφορα σημεία του νησιού, το πραγματικό σημείο διαμονής του ο διάσημος ηθοποιός προτίμησε τελικά ένα μικρό, διακριτικό και υπεράνω υποψίας ξενοδοχείο, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.Μεταξύ των ακινήτων που διέρρευσε ότι είχε μισθωθεί για τον σταρ ε ίναι η πρώην βίλα Μπουτάρη στο κέντρο του νησιού που έχει πωληθεί εδώ και περίπου δύο χρόνια από τον Κώστα Μπουτάρη στον Βρετανό Φίλιπ Κόλμπερτ: Σημειώνεται ότι η αρχική πληροφορία ότι το ακίνητο έχει περιέλθει στον αμερικανό παρουσιαστή Στίβεν Κόλμπερτ μετά από πλειστηριασμό δεν ισχύει και ο νέος ιδιοκτήτης έχει το ίδιο επώνυμο με τον αμερικανό παρουσιαστή.Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε ιδιαίτερα απομονωμένο σημείο, περίπου 30 λεπτά περπάτημα από το κέντρο της Ύδρας, σε μια περιοχή όπου αυτή την περίοδο επικρατεί απόλυτη ησυχία και δεν υπάρχει σχεδόν καμία κίνηση. Η τοποθεσία του κρίθηκε ιδανική, καθώς προσφέρει πλήρη απομόνωση και ασφάλεια, επιτρέποντας στον ηθοποιό να ξεκουράζεται χωρίς την πίεση της δημοσιότητας.Η επιλογή αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική χαμηλών τόνων που ακολουθεί ο Μπραντ Πιτ κατά την παραμονή του στο νησί , εστιάζοντας αποκλειστικά στις ανάγκες της κινηματογραφικής παραγωγής που έχει μετατρέψει την Ύδρα σε ένα ζωντανό κινηματογραφικό σκηνικό διεθνών προδιαγραφών.Το απομονωμένο αυτό κατάλυμα, βρίσκεται χτισμένο σε ιδιωτική παραλία με βότσαλα στην περιοχή Πλάκες Βλυχού, σε ένα σημείο που εξασφαλίζει απόλυτη ηρεμία και διακριτικότητα.Διαθέτει πέντε ευρύχωρες σουίτες με μπαλκόνια ή βεράντες που βλέπουν είτε στο βουνό είτε στον Αργοσαρωνικό, ενώ η διακόσμηση συνδυάζει παραδοσιακά στοιχεία, όπως ξύλινα δοκάρια, με σύγχρονες ανέσεις.Στους χώρους του λειτουργεί εστιατόριο που σερβίρει φρέσκο ψάρι και ελληνικές γεύσεις, ενώ παρέχονται υπηρεσίες όπως ιδιωτική μεταφορά με σκάφος προς το λιμάνι, πρόσβαση σε απομονωμένη παραλία με ξαπλώστρες και δυνατότητα οργάνωσης θαλάσσιων ή πεζοπορικών εκδρομών, στοιχεία που το καθιστούν ιδανικό «καταφύγιο» για όποιον επιδιώκει πλήρη απομόνωση από τα βλέμματα.