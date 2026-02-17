Αναβλήθηκε για την Τετάρτη η δίκη του Μαυρίκη, παραμένει κρατούμενος: Τι ισχυρίστηκε
Σε βάρος του η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας άσκησε σήμερα δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου λάμψης, άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομη κατοχή πυρομαχικών (αμπούλες για κρότου λάμψης), απείθεια, απειλή και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας
Κρατούμενος μέχρι αύριο θα παραμείνει ο Χρήστος Μαυρίκης, ο οποίος σήμερα οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Δικαστήριο για να δικαστεί για σειρά πλημμελημάτων μετά τη σύλληψή του χθες στα Σπάτα. Το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσής του για αύριο, 18 Φεβρουαρίου, κάνοντας δεκτή σχετική εισαγγελική πρόταση.
«Σας παρακαλώ πρέπει να συγκεντρώσω έγγραφα για να τα προσκομίσω στο δικαστήριο» είπε ο κατηγορούμενος με την πρόεδρο να του απαντά: «Θα τα πείτε αύριο».
Νωρίτερα, ο Χρήστος Μαυρίκης είχε ζητήσει να αφεθεί ελεύθερος και να αναβληθεί η εκδίκαση της υπόθεσής του, ώστε συγκεντρώσει έγγραφα, που, όπως είπε, αποδεικνύουν ότι κατέχει νόμιμα το όπλο με το οποίο φέρεται να πυροβόλησε.
Ακόμη υποστήριξε πως δεν έχει παραβιάσει τον περιοριστικό όρο που αφορά το «βραχιολάκι» που του έχει επιβληθεί τον Μάιο του 2025 για την κατηγορια της δωροδοκίας δικαστή.
Τελικά το δικαστήριο αποφάσισε να αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 18/2/2026 και έως τότε ο κατηγορούμενος θα παραμείνει κρατούμενος.
