Συνελήφθη ο Χρήστος Μαυρίκης, κρυβόταν σε οικόπεδο δίπλα στο σπίτι του μετά τους πυροβολισμούς

ενώ είχε καταδικαστεί για απόπειρα δωροδοκίας κατά της τέως προέδρου του Αρείου Πάγου Ιωάννας Κλάπα.



Εν τω μεταξύ ο Χρήστος Μαυρίκης συνελήφθη τον Μάιο του 2025 στο σπίτι του, στα Σπάτα, μετά από ποινική δίωξη για το κακούργημα της δωροδοκίας αρεοπαγίτη δικαστή η οποία ασκήθηκε από τον Εισαγγελέα. Είχε προηγηθεί



Για την συγκεκριμένη υπόθεση στον Χρήστο Μαυρίκη επιβλήθηκε ο όρος του περιορισμού κατ' οίκον. Σχετικό αίτημα είχε υποβάλει ο ίδιος για την περίπτωση που κρινόταν προφυλακιστέος κι έγινε δεκτό. Ο 71χρονος κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε για ότι



Υποκλοπές μέσω ΚΑΦΑΟ







Ως υπάλληλος του ΟΤΕ, ήταν ο ίδιος που ομολόγησε στα ΜΜΕ ότι είχε παγιδεύσει το σταθερό τηλέφωνο του γραφείου του Ανδρέα Παπανδρέου κατ’ εντολήν του στρατηγού Νίκου Γρυλλάκη. Οι παρακολουθήσεις γίνονταν στα σταθερά τηλέφωνα (τότε δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα) με την τοποθέτηση κοριών στα ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ.



Εξηγώντας τον τρόπο παγίδευσης των τηλεφώνων, αποκάλυψε ότι είχε τοποθετηθεί ένας μηχανισμός σε ΚΑΦΑΟ αρκετά κοντά στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ που παγίδευε τις τηλεφωνικές συνομιλίες.



Για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών ο τότε υπάλληλος του ΟΤΕ Χρ. Μαυρίκης, το 1998, κρίθηκε ένοχος από το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών για: 1) απόπειρα εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος, 2) παραβίαση απορρήτου τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, και 3) παράνομη βία. Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών και οδηγήθηκε στις Φυλακές Κορυδαλλού.



Το όνομά του και η χαρακτηριστική φυσιογνωμία του έγινε γνωστή πρώτη φορά το 1989 για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων του Ανδρέα Παπανδρέου και πολλών άλλων πολιτικών προσώπων.Ως υπάλληλος του ΟΤΕ, ήταν ο ίδιος που ομολόγησε στα ΜΜΕ ότι είχε παγιδεύσει το σταθερό τηλέφωνο του γραφείου του Ανδρέα Παπανδρέου κατ’ εντολήν του στρατηγού Νίκου Γρυλλάκη. Οι παρακολουθήσεις γίνονταν στα σταθερά τηλέφωνα (τότε δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα) με την τοποθέτηση κοριών στα ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ.Εξηγώντας τον τρόπο παγίδευσης των τηλεφώνων, αποκάλυψε ότι είχε τοποθετηθεί ένας μηχανισμός σε ΚΑΦΑΟ αρκετά κοντά στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ που παγίδευε τις τηλεφωνικές συνομιλίες.Για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών ο τότε υπάλληλος του ΟΤΕ Χρ. Μαυρίκης, το 1998, κρίθηκε ένοχος από το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών για:απόπειρα εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος,παραβίαση απορρήτου τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, καιπαράνομη βία. Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών και οδηγήθηκε στις Φυλακές Κορυδαλλού.

Απόπειρα δωροδοκίας Κλάπα



Το αδίκημα της δωροδοκίας είναι προσφιλές στον Χρ. Μαυρίκη εδώ και χρόνια, καθώς το 1997 είχε καταδικαστεί για απόπειρα δωροδοκίας της σημερινής προέδρου του Αρείου Πάγου Ιωάννας Κλάπα, όταν εκείνη υπηρετούσε στην ανάκριση. Η τότε υπόθεση αφορούσε λαθρεμπορία πετρελαίου και ο Χρ. Μαυρίκης είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 12 μηνών.







