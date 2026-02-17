Χρήστος Μαυρίκης: Στον εισαγγελέα σήμερα μετά τους πυροβολισμούς και το τρίωρο ανθρωποκυνηγητό στα Σπάτα

Το παρελθόν του «αρχικοριού»

Η υπόθεση του 2025 και ο κατ’ οίκον περιορισμός

Το όνομα του Χρήστου Μαυρίκη έγινε γνωστό το 1989, στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω των ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ. Ως υπάλληλος του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, είχε ομολογήσει ότι είχε παγιδεύσει το σταθερό τηλέφωνο του τότε πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, κατ’ εντολήν του στρατηγού Νίκου Γρυλλάκη. Οι παρακολουθήσεις πραγματοποιούνταν με τοποθέτηση «κοριών» σε υπαίθριους κατανεμητές τηλεφωνίας.Το 1998 το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών τον έκρινε ένοχο για απόπειρα εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος, παραβίαση απορρήτου τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και παράνομη βία. Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών και οδηγήθηκε στις Φυλακές Κορυδαλλού.Είχε επίσης καταδικαστεί το 1997 σε φυλάκιση 12 μηνών για απόπειρα δωροδοκίας της τότε ανακρίτριας και νυν προέδρου του Αρείου Πάγου, Ιωάννας Κλάπα, σε υπόθεση που αφορούσε λαθρεμπορία πετρελαίου.Τον Μάιο του 2025 ο Μαυρίκης συνελήφθη ξανά στα Σπάτα, έπειτα από ποινική δίωξη για το κακούργημα της δωροδοκίας αρεοπαγίτη δικαστή. Είχε προηγηθεί καταγγελία ότι απέστειλε επιστολή σε δικαστικό λειτουργό ζητώντας παρέμβαση σε επαγγελματική του υπόθεση έναντι οικονομικού ανταλλάγματος. Μετά την κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου.Για τη συγκεκριμένη υπόθεση του είχε επιβληθεί ο περιοριστικός όρος του κατ’ οίκον περιορισμού, αίτημα που είχε υποβάλει ο ίδιος και έγινε δεκτό. Ο 71χρονος είχε αρνηθεί ότι επιχείρησε να δωροδοκήσει δικαστή, κάνοντας λόγο για παρεξήγηση.Η νέα σύλληψή του έρχεται να προστεθεί σε ένα βαρύ ποινικό παρελθόν, το οποίο τον έχει καταστήσει μία από τις πιο γνωστές –και αμφιλεγόμενες– φυσιογνωμίες υποθέσεων διαφθοράς και παρακολουθήσεων των τελευταίων δεκαετιών.