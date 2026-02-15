Σαρώνουν την χώρα οι ισχυροί άνεμοι και η αφρικανική σκόνη: Μεγάλες ζημιές από κατολισθήσεις και πλημμύρες σε Ήπειρο και Πελοπόννησο, δείτε βίντεο

Εικόνες με το γκρι σύννεφο που σκέπασε την Ακρόπολη - Πώς θα κινηθεί το φαινόμενο







Πτώσεις δέντρων λόγω θυελλωδών ανέμων στην Αττική

Χάρτης του meteo καταγράφει την πορεία των ισχυρών ανέμων, ισχυρά φαινόμενα σε Κρήτη και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου

Προβλήματα από τους ισχυρούς ανέμους στην Κρήτη: Καθυστερήσεις πτήσεων στο «Ν.Καζαντζάκης», ακυρώθηκε το Καστρινό Καρναβάλι - Κλειστά τα σχολεία την Δευτέρα

Ηράκλειο: Αναβάλλεται το Καστρινό Καρναβάλι - Κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα

Διακοπή και εκτροπή κυκλοφορίας οχημάτων στην εθνική οδό Τρίπολης - Πύργου, λόγω κατολίσθησης

Με κατολισθήσεις, πλημμύρες και σοβαρές καταστροφές το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Ήπειρο, Μεσσηνία



Από θαύμα γλίτωσε οδηγός όταν υποχώρησε επαρχιακός δρόμος στα Τζουμέρκα



Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η αφρικανική σκόνη πνίγει την Ακρόπολη Σε κλοιό αφρικανικής σκόνης βρίσκεται σήμερα η χώρα , με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο του φαινομένου και την ΕΜΥ να εκδίδει Πορτοκαλί προειδοποίηση με επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες.Αποπνικτική είναι από νωρίς το πρωί της Κυριακής 15/2 η ατμόσφαιρα στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας, καθώς η αφρικάνικη σκόνη και οι λασποβροχές συνθέτουν ένα γκρι μωσαϊκό καιρού στη χώρα.Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά – συμπεριλαμβανομένης της Αττικής – Κυκλάδες και Εύβοια).Οι εικόνες από το Λεκανοπέδιο δείχνουν το παχύ στρώμα σκόνης να σκεπάζει την Αθήνα, με την πρόγνωση να κάνει λόγο για υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης που «ταξιδεύει» από την έρημο της Σαχάρας και οι οποίες θα κορυφωθούν τις επόμενες ώρες, κυρίως στα δυτικά και νότια, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.Το φαινόμενο δηλαδή θα βρίσκεται στην μέγιστη ένταση κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας (Κυριακή 15/02) από το μεσημέρι και μετά και θα αφορά το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις αναμένονται στη Νότια Ελλάδα με έμφαση στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο και στο Νότιο Αιγαίο.Θυμίζουμε πως από νωρίς το πρωί της Κυριακής η Πυροσβεστική Υπηρεσία, έχει δεχθεί δεκάδες οι κλήσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που σαρώνουν την Αττική, προκαλώντας πτώσεις δέντρων σε διάφορες περιοχές.Ενδεικτικό περιστατικό σημειώθηκε στην Καισαριανή, στη συμβολή των οδών Βρυούλων και Κένεντι, όπου μεγάλο δέντρο κατέρρευσε και στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες για την απομάκρυνσή του.Ανάλογα συμβάντα έχουν αναφερθεί και σε άλλες περιοχές, όπως η Νέα Σμύρνη, η Ηλιούπολη, η Νέα Φιλαδέλφεια και το Περιστέρι, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr η διέλευση ενός βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή της Ιταλίας προς τα Νότια Βαλκάνια κατά τη διάρκεια της Κυριακής θα έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική ενίσχυση των νότιων/νοτιοανατολικών ανέμων κυρίως στα πελάγη όπου η μέση ταχύτητα αναμένεται να φτάσει τα 7-8 μποφόρ, με ριπές ανέμου που κατά τόπους θα ξεπεράσουν τα 100-110 χλμ/ώρα. Σημειώνεται ότι οι ριπές του ανέμου αναμένεται να είναι ισχυρές ακόμα και στη στεριάκαι στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 15/02.Σαρώνουν την Κρήτη από τα ξημερώματα οι νοτιάδες,να έχουν μέχρι στιγμής προκαλέσει σε αρκετές περιπτώσεις κοπές κλαδιών αλλά και δέντρων, σε όλο το νησί.έχει καταγραφεί καθυστέρηση πτήσεων, υπήρξε μέχρι τώρα μια ακύρωση πτήσης, ενώ ένα ακόμη αεροσκάφος πήγε για προσγείωση στα Χανιά, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.Την ίδια ώρα, την αναβολή της παρέλασης του Καστρινού Καρναβαλιού για σήμερα ανακοίνωσε ο Δήμος Ηρακλείου, εξαιτίας της αυξημένης συγκέντρωσης αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα αλλά και των ισχυρών ανέμων που έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα ήδη από το πρωί της Κυριακής σε όλη την πόλη.«Ανακοινώνεται ότι παρέλαση του Καστρινού καρναβαλιού δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα, καθώς, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο μετεωρολογικό δελτίο παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης, φαινόμενο που ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία.Επίσης, στο πλαίσιο των μέτρων προφύλαξης και σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, αύριο Δευτέρα 16/2 στον Δήμο Ηρακλείου δεν θα λειτουργήσουν οι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί (ΚΕΠΑ), τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια, τα λύκεια, τα ΕΠΑΛ και τα ειδικά σχολεία κάθε τύπου.Το φαινόμενο παρακολουθείται συνεχώς και θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση τη Δευτέρα το μεσημέρι».Την ίδια ώρα η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης σε ενημέρωση που εξέδωσε ζήτησε από τους πολίτες, λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στο νησί, να δείχνουν αυξημένη προσοχή κατά τις μετακινήσεις.«Ιδιαίτερα οι οδηγοί και οι λοιποί χρήστες του οδικού δικτύου που κινούνται στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), καθώς και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο του νησιού, καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πτώσης δέντρων, κλαδιών και άλλων αντικειμένων στο οδόστρωμα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, στην οποία μάλιστα παρατίθενται και συγκεκριμένες συστάσεις, όπως μείωση ταχύτητας και τήρηση ασφαλών αποστάσεων, αποφυγή διέλευσης πεζών και οχημάτων από δρόμους με έντονη δενδροκάλυψη όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και κάτω από μπαλκόνια, προεξοχές κτιρίων ή άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος. Επίσης μη στάθμευση οχημάτων κάτω από δέντρα, πινακίδες ή πρόχειρες κατασκευές και άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σε περίπτωση που διαπιστωθεί πτώση δέντρου ή επικίνδυνο εμπόδιο στο οδόστρωμα.«Η συνεργασία όλων κρίνεται απαραίτητη για την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων και τη διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης πολιτών και επισκεπτών οι οποίοι καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών» καταλήγει η ανακοίνωση.Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, ανακοινώνεται, ότι, έχει προσωρινά διακοπεί η κυκλοφορία, όλων των οχημάτων στην 66,0 χ/θ της Ε.Ο. Τρίπολης-Πύργου και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, λόγω κατολίσθησης, σε τμήμα του οδοστρώματος της συγκεκριμένης εθνικής οδού.Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, κατά τη διάρκεια της πιο πάνω διακοπής και στις δύο κατευθύνσεις της οδού, θα εκτρέπεται από την 58,0 χ/θ της Ε.Ο. Τρίπολης – Πύργου και θα διεξάγεται μέσω της διαδρομής Καρκαλού – Δημητσάνα – Ζάτουνα – Παλούμπα – Ράφτη – Λουτρά Ηραίας – Κοκλαμάς, έως την 108,0 χ/θ της Ε.Ο. Τρίπολης – Πύργου και αντιστρόφως.Οι ρυθμίσεις αυτές, που αποσκοπούν στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και στην αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού, έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τις 14 Φεβρουαρίου και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί. Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με όλες τις προσωρινές πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπά μέσα οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν.Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στην Πάργα μετά το τριήμερο έντονων βροχοπτώσεων, με πτώσεις βράχων και κατολισθήσεις να προκαλούν ζημιές σε οχήματα και στο οδικό δίκτυο.Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, αυτοκίνητα καταπλακώθηκαν από βράχια, ενώ σε αρκετά σημεία, κυρίως στην είσοδο της πόλης και εντός του οικισμού της Πάργας, η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία. Προβλήματα καταγράφονται επίσης στις περιοχές Ανθούσα και Αγιά.Σύμφωνα με το epiruspost.gr , μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας επιχειρούν διαρκώς για την απομάκρυνση των βράχων και των φερτών υλικών, προκειμένου να αποκατασταθεί η πρόσβαση όπου αυτό είναι εφικτό. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι, σε ορισμένες περιπτώσεις θα απαιτηθεί χρόνος για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών.Ο δήμαρχος Πάργας, Νίκος Ζαχαριάς, ανέφερε ότι η συνεχής βροχόπτωση σε συνδυασμό με τη μορφολογία του εδάφους έχει οδηγήσει σε επαναλαμβανόμενες καταπτώσεις, καθώς το έδαφος παρουσιάζει φαινόμενα ρευστοποίησης.Το νέο κύμα βροχοπτώσεων, για το οποίο έχει εκδώσει προειδοποίηση η ΕΜΥ, διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή τις υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων να παραμένει υπαρκτός.Στο μάτι της κακοκαιρίας βρίσκεται για ακόμα μία φορά η περιοχή των Τζουμέρκων . Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων υποχώρησε σε μήκος περίπου 70 μέτρων το οδόστρωμα στην επαρχιακή οδό Γεφυριού Πλάκας-Άγναντων-Πραμαντών.Όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ κάτοικος που κινούνταν με το αυτοκίνητο του στον δρόμο εκείνη την ώρα, ένιωσε να τρέμει η γη, έπεφταν πέτρες, κατάλαβε τι συμβαίνει, προσπάθησε να περάσει το σημείο, όμως υποχώρησε ο δρόμος, έπεσε το αυτοκίνητο και άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού και διέφυγε.Η καθίζηση σημειώθηκε στις 11 το πρωί. Η κυκλοφορία διεκόπη και τα αυτοκίνητα ακολουθούν παράκαμψη για να φτάσουν στη Πράμαντα.Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα αναφέρει ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων Χρήστος Χασιάκος.



Σαρώνουν την Λήμνο οι άνεμοι: Ο δρόμος έγινε θάλασσα, αυτοκίνητα «σκεπάζονται» από τα κύματα



Τα μποφόρ στο νησί αγγίζουν τα 7, με τους ισχυρούς ανέμους να προκαλούν σοβαρά προβλήματα, κυρίως στα παραθαλάσσια σημεία.



Όπως αναφέρει το Limnoslive.gr τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Γιάννη, στον Κάσπακα, τα κύματα φτάνουν με ορμή μέχρι τον δρόμο, μετατρέποντας τον παραλιακό άξονα σε προέκταση της θάλασσας. Η θάλασσα έχει βγει στον δρόμο και τα κύματα σκεπάζουν τα διερχόμενα αυτοκίνητα, όπως θα δείτε στο βίντεο. Το νερό καλύπτει το οδόστρωμα, ενώ οι οδηγοί κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.



Παράλληλα, πέτρες και φερτά υλικά έχουν καταλήξει σε πολλά σημεία του δρόμου, αυξάνοντας τον κίνδυνο για όσους διέρχονται από την περιοχή. Απαιτείται αυξημένη προσοχή από όλους, μέχρι να υποχωρήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.









Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία στην Εύβοια: Έκλεισε παραλιακός δρόμος



προβλήματα υπάρχουν σύμφωνα με το evima.gr στην παραθαλάσσια ζώνη της Κύμης, και συγκεκριμένα στην Παραλία Κύμης και στην περιοχή Πλατάνα – Στόμιο Οξυλίθου. Η υψηλή στάθμη της θάλασσας (πλήμμη), που διατηρήθηκε για πολλές συνεχόμενες ημέρες λόγω των ενισχυμένων και διαρκών νοτιοανατολικών ανέμων σε συνδυασμό με τα χαμηλά βαρομετρικά, είχε ως αποτέλεσμα:



Σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα και το Λιμεναρχείο Κύμης, ο κεντρικός δρόμος έχει κλείσει και έχει τοποθετηθεί σχετική σήμανση, για λόγους ασφαλείας των οχημάτων και ενημέρωσης των πεζών. Δυστυχώς, η παρατεταμένη ένταση των φαινομένων και η συνεχιζόμενη πλήμμη οδηγούν σε αυξημένη εισροή θαλάσσιου όγκου προς τη στεριά, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κατάσταση.







Δείτε φωτογραφίες

Ισχυρή άνεμοι σαρώνουν τη Σαμοθράκη , προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο αλλά και στην ηλεκτροδότηση του νησιού. Οι θυελλώδεις άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα την πτώση μεγάλων δέντρων , ενώ στην περιοχή «Αλεβάντσα» δέντρο κατέπεσε σε κολώνα του ηλεκτρικού δικτύου, διακόπτοντας την παροχή ρεύματος μετά την Παλιάπολη.Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μεγάλο μέρος του νησιού παραμένει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, εξαιτίας των εκτεταμένων ζημιών στο δίκτυο. Παράλληλα, έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δρόμους, λόγω των επικίνδυνων συνθηκών που επικρατούν.Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να περιορίσουν στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους και, εφόσον κριθεί απολύτως αναγκαίο να μετακινηθούν, να ενημερώνονται προηγουμένως από τις αρμόδιες αρχές για την κατάσταση του οδικού δικτύου.Μικτό συνεργείο του Δήμου και του Πυροσβεστικού Κλιμακίου επιχειρεί για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων από το οδόστρωμα. Έχει ενημερωθεί η Πολιτική Προστασία και το Κέντρο Επιχειρήσεων Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ., ενώ ζητήθηκε η μετάβαση συνεργείου της ΔΕΔΔΗΕ με το πρώτο αυριανό δρομολόγιο, προκειμένου να προχωρήσει η αποκατάσταση της ρευματοδότησης. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με το τοπικό κλιμάκιο της ΔΕΔΔΗΕ.Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν πραγματοποιείται η ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Αλεξανδρούπολη, με αποτέλεσμα το νησί να παραμένει χωρίς θαλάσσια επικοινωνία.