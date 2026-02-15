ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

ΕΛΛΑΔΑ
Θυελλώδεις άνεμοι Αττική Πτώσεις δέντρων

Πτώσεις δέντρων λόγω θυελλωδών ανέμων στην Αττική

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα

Συνεχείς είναι οι κλήσεις που δέχεται το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής τις τελευταίες ώρες, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που σαρώνουν την Αττική, προκαλώντας πτώσεις δέντρων σε διάφορες περιοχές.

Ενδεικτικό περιστατικό σημειώθηκε στην Καισαριανή, στη συμβολή των οδών Βρυούλων και Κένεντι, όπου μεγάλο δέντρο κατέρρευσε και στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες για την απομάκρυνσή του.

Ανάλογα συμβάντα έχουν αναφερθεί και σε άλλες περιοχές, όπως η Νέα Σμύρνη, η Ηλιούπολη, η Νέα Φιλαδέλφεια και το Περιστέρι, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

