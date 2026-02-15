Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Πτώσεις δέντρων λόγω θυελλωδών ανέμων στην Αττική
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα
Συνεχείς είναι οι κλήσεις που δέχεται το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής τις τελευταίες ώρες, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που σαρώνουν την Αττική, προκαλώντας πτώσεις δέντρων σε διάφορες περιοχές.
Ενδεικτικό περιστατικό σημειώθηκε στην Καισαριανή, στη συμβολή των οδών Βρυούλων και Κένεντι, όπου μεγάλο δέντρο κατέρρευσε και στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες για την απομάκρυνσή του.
Ανάλογα συμβάντα έχουν αναφερθεί και σε άλλες περιοχές, όπως η Νέα Σμύρνη, η Ηλιούπολη, η Νέα Φιλαδέλφεια και το Περιστέρι, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.
