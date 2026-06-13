Σήμερα η απολογία του 65χρονου Ιταλού για το διπλό φονικό στο Αίγιο, σε κλίμα οδύνης κηδεύονται μητέρα και γιος
Σήμερα η απολογία του 65χρονου Ιταλού για το διπλό φονικό στο Αίγιο, σε κλίμα οδύνης κηδεύονται μητέρα και γιος
Εν αναμονή του πορίσματος της ΔΕΕ - Αμετακίνητος ο κατηγορούμενος, επιμένει ότι κοιμόταν και δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό
Στο δικαστικό μέγαρο του Αιγίου έφτασε λίγο μετά τις 10 το πρωί ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση, της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της.
Η μεταγωγή του πραγματοποιήθηκε με μαύρο τζιπ της αστυνομίας προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των δικαστικών Αρχών για να απολογηθεί για το διπλό φονικό.
Την ώρα που ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή στη διπλή ανθρωποκτονία, το Αιγιο παραμένει συγκλονισμένο.
Συγγενείς και κάτοικοι του χωριού Λόγγου Αιγιαλείας προετοιμάζονται για τις δύο κηδείες της Μαρίας και του Ολύμπιου που θα τελεστούν σήμερα μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης και οδύνης.
Για την υπόθεση μίλησε σήμερα το πρωί στην τηλεόραση της ΕΡΤ η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. «Θα πρέπει να περιμένουμε σίγουρα την απολογία του κατηγορούμενου. Η αστυνομία στη συγκεκριμένη υπόθεση κινήθηκε με κάποια δεδομένα, δεδομένα που κατάφερε να συγκεντρώσει το πρώτο 24ωρο της έρευνας», είπε αρχικά.
Και πρόσθεσε: «Θα πρέπει σίγουρα να περιμένουμε τα εργαστηριακά δεδομένα, καθώς τα αποτελέσματα των εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. μπορεί να αλλάξουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης. Οπότε περιμένουμε κι εμείς υπομονετικά τα αποτελέσματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για να διαπιστώσουμε τι ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ μέσα στο σπίτι, καθώς είναι δύσκολο, αφού δεν μας δίνεται κάποιο στοιχείο από τον κατηγορούμενο, να αντιληφθούμε τι ακριβώς συνέβη».
«Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας έφυγα από το υπνοδωμάτιο που κοιμόμουν με την Μαρία και πήγα στο σαλόνι. Εκεί αποκοιμήθηκα. Ξύπνησα κατά τις 7.30 το πρωί , ήπια έναν καφέ και πίστευα ότι κοιμόντουσαν. Γύρω στις 10.00 πήγα στο υπνοδωμάτιό μας γιατί είχαμε ένα ραντεβού με έναν γιατρό στις 11.00. Είδα ότι η Μαρία δεν ήταν στο δωμάτιο και πήγα στο δωμάτιο του 26χρονου να τους αναζητήσω. Κατάφερα να ανοίξω την πόρτα με μεγάλη δυσκολία και τους βρήκα νεκρούς. Δεν γνωρίζω ποιος τους σκότωσε, ούτε αντιλήφθηκα κάτι κατά τη διάρκεια της νύχτας», φέρεται να ήταν τα πρώτα του λόγια στους αστυνομικούς για το διπλό φονικό.
Η μεταγωγή του πραγματοποιήθηκε με μαύρο τζιπ της αστυνομίας προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των δικαστικών Αρχών για να απολογηθεί για το διπλό φονικό.
Την ώρα που ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή στη διπλή ανθρωποκτονία, το Αιγιο παραμένει συγκλονισμένο.
Συγγενείς και κάτοικοι του χωριού Λόγγου Αιγιαλείας προετοιμάζονται για τις δύο κηδείες της Μαρίας και του Ολύμπιου που θα τελεστούν σήμερα μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης και οδύνης.
Εν αναμονή του πορίσματος της ΔΕΕΠαράλληλα, οι αστυνομικές αρχές αναμένουν το πόρισμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, το οποίο εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ο 65χρονος εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή στο διπλό φονικό, υποστηρίζοντας πως δεν γνωρίζει ποιος βρίσκεται πίσω από το έγκλημα.
Για την υπόθεση μίλησε σήμερα το πρωί στην τηλεόραση της ΕΡΤ η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. «Θα πρέπει να περιμένουμε σίγουρα την απολογία του κατηγορούμενου. Η αστυνομία στη συγκεκριμένη υπόθεση κινήθηκε με κάποια δεδομένα, δεδομένα που κατάφερε να συγκεντρώσει το πρώτο 24ωρο της έρευνας», είπε αρχικά.
Και πρόσθεσε: «Θα πρέπει σίγουρα να περιμένουμε τα εργαστηριακά δεδομένα, καθώς τα αποτελέσματα των εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. μπορεί να αλλάξουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης. Οπότε περιμένουμε κι εμείς υπομονετικά τα αποτελέσματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για να διαπιστώσουμε τι ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ μέσα στο σπίτι, καθώς είναι δύσκολο, αφού δεν μας δίνεται κάποιο στοιχείο από τον κατηγορούμενο, να αντιληφθούμε τι ακριβώς συνέβη».
Τι θα ισχυριστεί στην απολογία του ο ΙταλόςΣύμφωνα με τις πληροφορίες ο 65χρονος Ιταλός κατά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να επαναλάβει τους ισχυρισμούς του περί αθωότητας, επιμένοντας ότι τη στιγμή του εγκλήματος βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο και δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό. Η απολογία του θα πραγματοποιηθεί μέσω απολογητικού υπομνήματος.
«Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας έφυγα από το υπνοδωμάτιο που κοιμόμουν με την Μαρία και πήγα στο σαλόνι. Εκεί αποκοιμήθηκα. Ξύπνησα κατά τις 7.30 το πρωί , ήπια έναν καφέ και πίστευα ότι κοιμόντουσαν. Γύρω στις 10.00 πήγα στο υπνοδωμάτιό μας γιατί είχαμε ένα ραντεβού με έναν γιατρό στις 11.00. Είδα ότι η Μαρία δεν ήταν στο δωμάτιο και πήγα στο δωμάτιο του 26χρονου να τους αναζητήσω. Κατάφερα να ανοίξω την πόρτα με μεγάλη δυσκολία και τους βρήκα νεκρούς. Δεν γνωρίζω ποιος τους σκότωσε, ούτε αντιλήφθηκα κάτι κατά τη διάρκεια της νύχτας», φέρεται να ήταν τα πρώτα του λόγια στους αστυνομικούς για το διπλό φονικό.
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