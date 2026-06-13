Nέος Γενικός Γραματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ο δήμαρχος Λειψών, Φώτης Μάγγος
ΕΛΛΑΔΑ
Υπουργείο Ναυτιλίας Φώτης Μάγγος Λειψοί

Nέος Γενικός Γραματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ο δήμαρχος Λειψών, Φώτης Μάγγος

Το ντόμινο μετακινήσεων ξεκίνησε από τη μετακίνηση του Βαγγέλη Κυριαζόπουλου που ανέλαβε στη θέση του Θύμιου Μπακογιάννη στο υπουργείο Περιβάλλοντος

Nέος Γενικός Γραματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ο δήμαρχος Λειψών, Φώτης Μάγγος
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Νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναλαμβάνει ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος.

Ο κ. Μάγγος θα αναλάβει τα καθήκοντά του από την προσεχή εβδομάδα, στη θέση του Μανώλη Κουτουλάκη, ο οποίος με τη σειρά του αναλαμβάνει Γενικός Γραμματέας Λιμένων στο ίδιο υπουργείο.

Ο κ. Κουτουλάκης μετακινήθηκε στη θέση του γενικού γραμματέα Λιμένων αντί του Βαγγέλη Κυριαζόπουλου που ανέλαβε στη θέση του Θύμιου Μπακογιάννη στο υπουργείο Περιβάλλοντος
5 ΣΧΟΛΙΑ

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