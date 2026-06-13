Με τη Hellenic Seaways και τα σύγχρονα Aero Highspeed βρίσκονται ακόμη πιο κοντά από όσο πιστεύουμε
Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα θέματα των σημερινών μαθημάτων που εξετάστηκαν τα ΕΠΑΛ
Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα θέματα των σημερινών μαθημάτων που εξετάστηκαν τα ΕΠΑΛ
Σε Τεχνολογία Μηχανών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης και Ψηφιακά Συστήματα εξετάστηκαν σήμερα
Στα μαθήματα Τεχνολογία Μηχανών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης και Ψηφιακά Συστήματα εξετάστηκαν σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου οι μαθητές και οι μαθήτριες των ΕΠΑΛ, στο πλαίσιο των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων.
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