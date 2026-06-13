Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα θέματα των σημερινών μαθημάτων που εξετάστηκαν τα ΕΠΑΛ
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Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα θέματα των σημερινών μαθημάτων που εξετάστηκαν τα ΕΠΑΛ

Σε Τεχνολογία Μηχανών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης και Ψηφιακά Συστήματα εξετάστηκαν σήμερα

Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα θέματα των σημερινών μαθημάτων που εξετάστηκαν τα ΕΠΑΛ
Στα μαθήματα Τεχνολογία Μηχανών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης και Ψηφιακά Συστήματα εξετάστηκαν σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου οι μαθητές και οι μαθήτριες των ΕΠΑΛ, στο πλαίσιο των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων.


Τα θέματα στην Τεχνολογία Μηχανών

Δείτε εδώ τα θέματα


Τα θέματα στην Οικοδομική

Δείτε εδώ τα θέματα στην Οικοδομική


Τα θέματα στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

Δείτε εδώ τα θέματα στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης


Τα θέματα στα Ψηφιακά Συστήματα

Δείτε εδώ τα θέματα στα Ψηφιακά Συστήματα

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