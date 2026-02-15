Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Από θαύμα γλίτωσε οδηγός όταν υποχώρησε επαρχιακός δρόμος στα Τζουμέρκα, δείτε βίντεο
Υποχώρησε σε μήκος περίπου 70 μέτρων το οδόστρωμα
Τον χάρο με τα μάτια του είδε σήμερα το πρωί ένας 60χρονος οδηγός που κινούνταν με το ΙΧ του στην Β επαρχιακή οδό Ιωαννίνων - Πραμάντων όταν ξαφνικά ένιωσε τη γη να φεύγει κυριολεκτικά από κάτω του και να ανοίγει στα δυο, ο δρόμος να χάνεται και να πέφτουν πάνω του βράχια και πέτρες.
Παρά την τρομακτική καθίζηση του δρόμου σε μήκος άνω των 70 μέτρων και των πετρών που έπεφταν σαν βροχή ο οδηγός όπως ανέφερε στο protothema.gr ο δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων, κ. Χρήστος Χασιάκος «κατάφερε και βγήκε μόνος του απο το όχημα χωρίς να έχει τρυματιστεί».
«Το συμβάν έγινε σήμερα περί τις 11 το πρωί, ακριβώς την ώρα που περνούσε. Το όχημα ήταν εν κινήσει όταν άνοιξε ο δρόμος. Ευτυχώς δεν ανετράπη το αυτοκίνητο, δεν πρόλαβε δηλαδή να διασχίσει τον δρόμο που υπέστη καθίζηση. Το όχημα είχε πέσει μαζί με το δρόμο. Πήγαμε με γερανό και βγάλαμε το όχημα, ο οδηγός είχε βγει μόνος του από το σημειο» τόνισε ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων.
Στην περιοχή όπως είπε ο κ. Χασιάκος εδώ και καιρό σημειώνονται διαρκώς βροχοπτώσεις με ότι αυτό συνεπάγεται για τις υποδομές και τα επαρχιακά οδικά δίκτυα καθώς όπως είπε «από τις 20 Νοεμβρίου έως και σήμερα σημειώνονται καθημερινά ισχυρές βροχοπτώσεις».
Η Β΄ Επαρχιακή Οδός που συνδέει τα Ιωάννινα με το χωριό Πράμαντα αποτελεί σημαντικό οδικό άξονα για τους κατοίκους της περιοχής ενώ πλέον στο σημείο της καθίζησης έχει διακοπή η κυκλοφορία και οι οδηγοί θα πρέπει πλέον να κάνουν μια παράκαμψη και να περνούν μέσα από το χωριό Άγναντα.
«Για να πάει κάποιος στην Πράμαντα πρέπει να περάσει από αυτόν τον δρόμο. Τώρα λόγω της ζημιάς και της διακοπής της κυκλοφορίας οι οδηγοί θα περνάνε μέσα από την Άγναντα κάνοντας μια παράκαμψη δύο χιλιομέτρων» είπε ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων προσθέτοντας ότι «η ζημιά στο δρόμο είναι πολύ μεγάλη και θα χρειαστεί και πολύ χρόνος αλλά και μεγάλο κονδύλιο για να αποκατασταθεί ο δρόμος καθώς έχει κυριολεκτικά καταστραφεί» τόνισε ο κ. Χασιάκος λέγοντας ότι το έργο της αποκατάστασης του συγκεκριμένου δρόμου ανήκει στην Περιφέρεια της Ηπείρου.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
