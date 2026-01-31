Δημογλίδου για την εξαφάνιση της Λόρας: Φαίνεται να είχε ήδη προσγειωθεί στη Γερμανία όταν δηλώθηκε η εξαφάνισή της
Βίντεο-ντοκουμέντο που δόθηκε στη δημοσιότητα εχθές δείχνει τη στιγμή που η κοπέλα αγόρασε εισιτήριο για να φύγει για Φρανκφούρτη
Νέα στοιχεία φωτίζουν την υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, καθώς, όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, η ανήλικη φαίνεται να είχε ήδη ταξιδέψει στη Γερμανία πριν καν δηλωθεί η εξαφάνισή της.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», η Λόρα εξαφανίστηκε τις πρωινές ώρες της 8ης Ιανουαρίου από την περιοχή όπου διαμένει στην Πάτρα, έφτασε άμεσα στην Αθήνα, πιθανότατα με ταξί όπως προέκυψε από βιντεοληπτικό υλικό που είχαν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί, και στη συνέχεια αγόρασε αεροπορικό εισιτήριο για τις πεντέμισι το απόγευμα για κάποια πόλη της Γερμανίας. «Όταν έφτασαν οι γονείς της γύρω στις οκτώ το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσουν την εξαφάνιση, το παιδί είχε ήδη προσγειωθεί στη Γερμανία» ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο-ντοκουμέντου από τη στιγμή που η κοπέλα αγόρασε εισιτήριο για να φύγει για Φρανκφούρτη.
«Αν ταξίδεψε…»
Η Κ. Δημογλίδου ανέφερε πάντως ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να μην έχει ταξιδέψει τελικά η 16χρονη στο εξωτερικό. Όπως τόνισε «δυστυχώς, παρόλο που έχουν γίνει τρεις φορές (12, 16 και 18/01) διαφορετικά έγγραφα προς όλες τις εταιρείες με τις οποίες μπορεί κάποιος να ταξιδέψει αεροπορικώς προς τη Γερμανία, υπάρχει μια μεγάλη εταιρεία, από την οποία γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε το εν λόγω εισιτήριο που δεν απάντησε ποτέ στην Ελληνική Αστυνομία, παρόλο που στην τρίτη υπόμνηση αναφερόταν ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή αυτού του παιδιού».
Πρόσθεσε δε ότι «παρόλο που εμείς δεν είχαμε κανένα επίσημο στοιχείο για το αν το παιδί έχει ταξιδέψει από τα πρώτα δύο εικοσιτετράωρα, οι αστυνομικοί μέσω Europol επικοινώνησαν με τις Αρχές της Γερμανίας, καθώς υπήρχε κάποιο συγγενικό πρόσωπο εκεί. Οι γερμανικές Αρχές απάντησαν ότι η Λόρα δεν βρισκόταν με τον αδερφό της. Γνώριζαν όμως ότι η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά αυτό το παιδί στην Γερμανία και ενημερώθηκαν ότι σε περίπτωση που βρεθεί σε οποιοδήποτε σημείο της Γερμανίας πρέπει να ενημερωθεί η Ελληνική Αστυνομία».
Όπως τόνισε η Κ. Δημογλίδου, «το παιδί αποχωρεί από την Ομόνοια από το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό πρακτορείο, εισέρχεται σε λεωφορείο το οποίο οδηγεί τους ταξιδιώτες στον διεθνή αερολιμένα και φαίνεται ότι από εκεί όντως έχει ταξιδέψει, χωρίς, ξαναλέω να το έχουν επιβεβαιώσει, ούτε η αεροπορική εταιρία, ούτε οι γερμανικές Αρχές. Θεωρούμε ότι έχει φτάσει με κάποιο τρόπο στην Γερμανία, γι’ αυτό ακριβώς και έχουν χαθεί εντελώς τα ίχνη της από τη χώρα μας, ότι έχει βρεθεί συγγενής της, χωρίς βέβαια να μπορεί να μας δοθεί κάποια πληροφορία από τις γερμανικές Αρχές. Μάλιστα έχουμε επικοινωνήσει και με άλλες χώρες στις οποίες υπήρχαν συγγενείς, με τους οποίους δεν φαίνεται βέβαια να έχει επικοινωνία το παιδί».
