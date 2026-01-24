«Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά»: Η έκκληση της μητέρας για τη 16χρονη Λόρα που αγνοείται εδώ και 15 ημέρες, δείτε βίντεο

Η μητέρα της Λόρας μιλά για πρώτη φορά

Αναφερόμενη στις φήμες περί καταπίεσης, δηλώνει βαθιά πληγωμένη:

«Όλα όσα ακούγονται δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν της έκανα ποτέ έλεγχο. Δεν υπήρχε βία. Θέλουμε μόνο να ξέρουμε ότι είναι καλά».

Κλείνοντας, απευθύνει προσωπικό μήνυμα στην κόρη της:

«Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Ό,τι κι αν έχει συμβεί, μπορούμε να το λύσουμε μαζί. Δώσε μας ένα σημάδι… μόνο αυτό».

Ο δικηγόρος της οικογένειας και το σενάριο τρίτου προσώπου

Παράλληλα, εκφράζει την πεποίθηση ότι στην υπόθεση εμπλέκεται και άλλο πρόσωπο:

«Ένα ανήλικο παιδί βρέθηκε μόνο του στην Αθήνα, σε μια πόλη που δεν είχε ξαναπάει ποτέ. Κάποιος τη βοηθά».

Παρατείνεται το Amber Alert – Συνεχίζεται η αγωνία