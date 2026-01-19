Ποτέ δεν ασκήσαμε βία στη Λόρα, λένε οι γονείς της: «Ήρθαμε στην Ελλάδα για μία καλύτερη ζωή»
Ποτέ δεν ασκήσαμε βία στη Λόρα, λένε οι γονείς της: «Ήρθαμε στην Ελλάδα για μία καλύτερη ζωή»
Eπαναλαμβάνουν ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να επιστρέψει η 16χρονη στο σπίτι της, αναφέροντας ότι έχουν μεταβεί ακόμη και στην Αθήνα και έχουν αναζητήσει το παιδί «πόρτα – πόρτα»
Δημόσια έκκληση για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας απευθύνει η οικογένειά της, μέσω επιστολής που απέστειλε στη gnomip.gr ο δικηγόρος της, Τηλέμαχος Μπενετάτος, τονίζοντας ότι μοναδικός τους στόχος είναι να βρεθεί το παιδί σώο και ασφαλές.
«Ζούμε δραματικές στιγμές, καθώς αγωνιούμε για τη Λόρα μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή, με την οικογένεια να υπογραμμίζει ότι από την πρώτη στιγμή έχει ενημερώσει την Αστυνομία και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις Αρχές, παρέχοντας κάθε πληροφορία που μπορεί να συμβάλει στις έρευνες. Όπως σημειώνεται, οι γονείς είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν εκ νέου οποτεδήποτε τους ζητηθεί, με μοναδικό αντικειμενικό σκοπό να βρεθεί το παιδί το συντομότερο δυνατό και να είναι καλά στην υγεία του.
Η οικογένεια ευχαριστεί όλους όσοι έχουν δείξει έμπρακτο ενδιαφέρον και έχουν βοηθήσει στην προσπάθεια εντοπισμού της 16χρονης, τονίζοντας ότι ήρθαν στην Ελλάδα αναζητώντας μια πιο ήρεμη και καλύτερη ζωή. Όπως αναφέρεται, πρόκειται για μια «κανονική οικογένεια», που ζει με αγάπη, σύμπνοια, αλληλοκατανόηση και σεβασμό, προσφέροντας στο παιδί της τις καλύτερες δυνατές συνθήκες διαβίωσης και στήριξης.
Στην επιστολή γίνεται εκτενής αναφορά στο γονεϊκό καθήκον για τη φροντίδα της σωματικής και ψυχικής υγείας των παιδιών, την προστασία τους από κινδύνους και τη θέσπιση ορίων με παιδαγωγικό τρόπο. Η οικογένεια διαψεύδει κατηγορηματικά κάθε ισχυρισμό περί άσκησης ψυχολογικής ή σωματικής βίας, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε υπήρξε τέτοια συμπεριφορά και ότι οποιαδήποτε επίπληξη αφορούσε αποκλειστικά τις σχολικές επιδόσεις της Λόρας. «Όσα έχουν ακουστεί είναι ανυπόστατα και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα», σημειώνεται χαρακτηριστικά.
Οι γονείς επαναλαμβάνουν ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να επιστρέψει η Λόρα στο σπίτι της, αναφέροντας ότι έχουν μεταβεί ακόμη και στην Αθήνα και έχουν αναζητήσει το παιδί «πόρτα – πόρτα». Απευθύνουν παράλληλα άμεση έκκληση στην ίδια τη 16χρονη να επιστρέψει, διαβεβαιώνοντάς τη ότι η αγκαλιά και η αγάπη τους είναι ανοιχτές, ενώ καλούν όποιον γνωρίζει οτιδήποτε να ενημερώσει άμεσα τις Αρχές, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ανήλικο που ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.
Σε συμπληρωματική δήλωσή του, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας ζητά να σταματήσουν δημοσιεύματα που βασίζονται, όπως αναφέρει, σε μαρτυρίες χωρίς σχέση με την πραγματικότητα, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες αναφορές μόνο ζημιά προκαλούν στην υπόθεση. Διευκρινίζει επίσης ότι ο πατέρας, μετά τη συνταξιοδότησή του ως ορθοπεδικός γιατρός στη Γερμανία, αποφάσισε τη μετεγκατάσταση της οικογένειας στην Ελλάδα και την αγορά κατοικίας στο Ρίο, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος απόκρυψης ή φυγής.
«Οι γονείς ζουν με την αγωνία για το παιδί τους και οφείλουν όλοι να σεβαστούν τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται», καταλήγει η επιστολή.
