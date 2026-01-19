Ποτέ δεν ασκήσαμε βία στη Λόρα, λένε οι γονείς της: «Ήρθαμε στην Ελλάδα για μία καλύτερη ζωή»

Eπαναλαμβάνουν ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να επιστρέψει η 16χρονη στο σπίτι της, αναφέροντας ότι έχουν μεταβεί ακόμη και στην Αθήνα και έχουν αναζητήσει το παιδί «πόρτα – πόρτα»