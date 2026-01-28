Σοβαρά προβλήματα υποδομής στα δικαστικά κτήρια της Αθήνας καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι: «Κινδυνεύει η ασφάλειά μας»

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, οι συνεχιζόμενες εισροές υδάτων από τις σκεπές των κτηρίων έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χώρων εργασίας