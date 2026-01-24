Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Υπό μερικό έλεγχο φωτιά σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην πλατεία Αμερικής, δείτε βίντεο
Επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα - Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι
Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11 το πρωί του Σαββάτου (24/1) σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην οδό Λευκωσίας, κοντά στην πλατεία Αμερικής.
Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, για να επιχειρήσει για τυχόν εγκλωβισμένα άτομα.
Από τον έλεγχο που έκαναν οι πυροσβέστες που μπήκαν στο φλεγόμενο διαμέρισμα δεν βρήκαν άτομα και συνεχίστηκε το έργο της κατάσβεσης.
Η πυρκαγιά τέθηκε κατά τις 12:00 υπό μερικό έλεγχο, οι οποίοι παραμένουν στο σημείο για να ολοκληρώσουν την κατάσβεση.
