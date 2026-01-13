Το Οικουμενικό Πατριαρχείο απαντά στη Μόσχα: Ευφάνταστα σενάρια, ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις, κατασκευασμένες πληροφορίες
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο απαντά στη Μόσχα: Ευφάνταστα σενάρια, ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις, κατασκευασμένες πληροφορίες
Με ανακοίνωση, το Οικουμενικό Πατριαρχείο απαντά στην επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο τον οποίο και αποκάλεσε «πράκτορα δυτικών δυνάμεων»
Σε ένα από τα πλέον τεταμένα επεισόδια της πολυετούς ρήξης μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Μόσχας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο απάντησε επισήμως στη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε το γραφείο Τύπου της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, με κατηγορίες πρωτοφανούς βαρύτητας και ευθέως πολιτικό χαρακτήρα.
Σε ανακοίνωσή του το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκφράζει τη «βαθύτατη θλίψη» του για τη νέα αυτή επίθεση, υπογραμμίζοντας ότι για πρώτη φορά οι κατηγορίες προέρχονται ευθέως από κρατικές υπηρεσίες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και όχι μόνο από εκκλησιαστικά ή πολιτικά κέντρα. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι από το 2018, όταν αποφασίστηκε η παραχώρηση αυτοκεφάλου καθεστώτος στην Εκκλησία της Ουκρανίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο επέλεξε συνειδητά να μην απαντά στις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις, στάση που –όπως σημειώνεται– τηρεί και σήμερα.
«Τα ευφάνταστα σενάρια, οι ψευδείς ειδήσεις, οι ύβρεις και οι κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών δεν αποθαρρύνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη συνέχιση της διακονίας και της οικουμενικής αποστολής του», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, με σαφή αιχμή προς τη ρητορική που υιοθέτησε η SVR.
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο καταγράφει με σαφήνεια την ενόχληση για το γεγονός ότι η αντιπαράθεση έχει πλέον μεταφερθεί στο επίπεδο των κρατικών μηχανισμών ασφαλείας, ενώ η αναφορά ότι η Κωνσταντινούπολη είναι «Μήτηρ Εκκλησία» και της Εκκλησίας της Ρωσίας προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στο μήνυμα, υπογραμμίζοντας τη θεσμική και ιστορική διάσταση της σύγκρουσης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου:
«Η Μήτηρ Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως – Μήτηρ και αυτής της Εκκλησίας της Ρωσσίας – εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τη νέα ρωσσική επίθεση κατά του προσώπου της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, την οποία εξαπέλυσαν, αυτή τη φορά, κρατικές υπηρεσίες της χώρας. Από το 2018, οπότε το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε την παραχώρηση Αυτοκεφάλου καθεστώτος στην Εκκλησία της Ουκρανίας, η Μήτηρ Εκκλησία απέφυγε να σχολιάσει τις αναρίθμητες παρόμοιες επιθέσεις που προήλθαν είτε από εκκλησιαστικά είτε από πολιτικά κέντρα και πρόσωπα της Ρωσσίας. Το ίδιο πράττει και σήμερα. Τα ευφάνταστα σενάρια, οι ψευδείς ειδήσεις, οι ύβρεις και οι κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών δεν αποθαρρύνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη συνέχιση της διακονίας και της οικουμενικής αποστολής το».
Η απάντηση του Φαναρίου έρχεται μετά την πρωτοφανή επίθεση της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών, η οποία κατηγόρησε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο ως «μίσθαρνο όργανο» δυτικών μυστικών υπηρεσιών, αποδίδοντάς του ακόμη και συνεργασία με ακραία εθνικιστικά και νεοναζιστικά στοιχεία. Στο ίδιο κείμενο, η ρωσική πλευρά υποστήριξε ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης επιχειρεί να «διαλύσει το ζωντανό Σώμα της Εκκλησίας», επεκτείνοντας –κατά τους ισχυρισμούς της– την «επιθετικότητά» του πέραν της Ουκρανίας, στις χώρες της Βαλτικής και στα Βαλκάνια, με αιχμή το ζήτημα του Μαυροβουνίου.
Σε ανακοίνωσή του το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκφράζει τη «βαθύτατη θλίψη» του για τη νέα αυτή επίθεση, υπογραμμίζοντας ότι για πρώτη φορά οι κατηγορίες προέρχονται ευθέως από κρατικές υπηρεσίες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και όχι μόνο από εκκλησιαστικά ή πολιτικά κέντρα. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι από το 2018, όταν αποφασίστηκε η παραχώρηση αυτοκεφάλου καθεστώτος στην Εκκλησία της Ουκρανίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο επέλεξε συνειδητά να μην απαντά στις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις, στάση που –όπως σημειώνεται– τηρεί και σήμερα.
«Τα ευφάνταστα σενάρια, οι ψευδείς ειδήσεις, οι ύβρεις και οι κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών δεν αποθαρρύνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη συνέχιση της διακονίας και της οικουμενικής αποστολής του», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, με σαφή αιχμή προς τη ρητορική που υιοθέτησε η SVR.
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο καταγράφει με σαφήνεια την ενόχληση για το γεγονός ότι η αντιπαράθεση έχει πλέον μεταφερθεί στο επίπεδο των κρατικών μηχανισμών ασφαλείας, ενώ η αναφορά ότι η Κωνσταντινούπολη είναι «Μήτηρ Εκκλησία» και της Εκκλησίας της Ρωσίας προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στο μήνυμα, υπογραμμίζοντας τη θεσμική και ιστορική διάσταση της σύγκρουσης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου:
«Η Μήτηρ Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως – Μήτηρ και αυτής της Εκκλησίας της Ρωσσίας – εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τη νέα ρωσσική επίθεση κατά του προσώπου της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, την οποία εξαπέλυσαν, αυτή τη φορά, κρατικές υπηρεσίες της χώρας. Από το 2018, οπότε το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε την παραχώρηση Αυτοκεφάλου καθεστώτος στην Εκκλησία της Ουκρανίας, η Μήτηρ Εκκλησία απέφυγε να σχολιάσει τις αναρίθμητες παρόμοιες επιθέσεις που προήλθαν είτε από εκκλησιαστικά είτε από πολιτικά κέντρα και πρόσωπα της Ρωσσίας. Το ίδιο πράττει και σήμερα. Τα ευφάνταστα σενάρια, οι ψευδείς ειδήσεις, οι ύβρεις και οι κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών δεν αποθαρρύνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη συνέχιση της διακονίας και της οικουμενικής αποστολής το».
Η απάντηση του Φαναρίου έρχεται μετά την πρωτοφανή επίθεση της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών, η οποία κατηγόρησε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο ως «μίσθαρνο όργανο» δυτικών μυστικών υπηρεσιών, αποδίδοντάς του ακόμη και συνεργασία με ακραία εθνικιστικά και νεοναζιστικά στοιχεία. Στο ίδιο κείμενο, η ρωσική πλευρά υποστήριξε ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης επιχειρεί να «διαλύσει το ζωντανό Σώμα της Εκκλησίας», επεκτείνοντας –κατά τους ισχυρισμούς της– την «επιθετικότητά» του πέραν της Ουκρανίας, στις χώρες της Βαλτικής και στα Βαλκάνια, με αιχμή το ζήτημα του Μαυροβουνίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα