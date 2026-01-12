Πόλεμο κήρυξε η Ρωσία στον Οικουμενικό Πατριάρχη: «Διαλύει το σώμα της Εκκλησίας, έχει συμμάχους εθνικιστές και νεοναζί»

Η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών ισχυρίζεται ότι ο Βαρθολομαίος σκοπεύει να παραχωρήσει αυτοκεφαλία (και) στην μη αναγνωρισμένη Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου, ενώ κατά τις ίδιες αιτιάσεις, οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες στηρίζουν τον Πατριάρχη