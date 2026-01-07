Στον εισαγγελέα ο 16χρονος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 17χρονου στις Σέρρες - Δικηγόρος κατηγορούμενου: «Είναι μία άτυχη στιγμή»

Ο ανήλικος αυτή την ώρα περνά το «κατώφλι» του εισαγγελέα και ύστερα θα παραπεμφθεί σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του - Τι λέει ο δικηγόρος του





Σύμφωνα με πληροφορίες ο ανήλικος αυτή την ώρα περνά το «κατώφλι» του εισαγγελέα και ύστερα θα παραπεμφθεί σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του.





Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Σερρών βρίσκονται ο αδελφός του αλλά και φίλοι του.



Δικηγόρος 16χρονου κατηγορούμενου: «Είναι μία άτυχη στιγμή» Λίγο νωρίτερα ο δικηγόρος του 16χρονου κατηγορούμενου, Λεωνίδας Βασιλάκος, είχε δηλώσει:



«Περιμένουμε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του νεαρού 15χρονου κατοίκου Σερρών, Παπανδρέου, έχει αργήσει θα έρθει γύρω στις πέντε η ώρα, δεν έχω λάβει αντίγραφα της δικογραφίας. Θα δούμε για ποιο αδίκημα. Θα λάβουμε προθεσμία από την κυρία ανακρίτρια και σε δεύτερο χρόνο θα γίνει η απολογία.



Σε ερώτηση σχετικά με την ιατροδικαστική εξέταση ο κ. Βασιλάκος «ας περιμένουμε να διαβάσουμε όλη την ιατροδικαστική, να την αξιολογήσει και ένας γιατρός, γιατί ξέρετε οι ιατρικοί όροι καμιά φορά παρεξηγούνται».



Επιπλέον, υπογράμμισε ότι «οι περιστάσεις δεν οδηγούν σε ανθρωποκτονία, οδηγούν σε σωματική βλάβη, από την οποία επέρχεται ο θάνατος, άρα σε θανατηφόρα βλάβη».



«Δεν ενεπλάκη κανείς άλλος και ότι κλιμακώθηκε μία διαμάχη με ένα άλλο νέο παιδί με χτυπήματα που κατέληξαν σε αυτό το συγκλονιστικό γεγονός», πρόσθεσε.



Ο δικηγόρος επεσήμανε πως «ο 15χρονος δεν γνώριζε πολεμικές τέχνες. Είναι ένα πολύ αδύνατο μικρόσωμο παιδί. Ήταν μία αντιπαράθεση που γίνεται συχνά και δεν οδηγεί πουθενά. Εδώ είναι μία άτυχη στιγμή, τα χτυπήματα οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα και πέθανε ένα άτυχο παιδί».



Σχετικά με το περιστατικό δήλωσε πως «ενοχλούσε την κοπέλα του. Ξέρετε σε ηλικίες 15 και στα 17 αυτά τα ζητήματα λύνονται με λάθος τρόπο. Υπήρχε μία φραστική διαμάχη. Θα μπορούσε να τελειώσει εκεί και να μην έχουμε τίποτα. Δυστυχώς, κλιμακώθηκε, όχι στο βάθος και στην ποσότητα που αναφέρθηκε, αλλά έστω και ένα χτύπημα πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει στο αποτέλεσμα αυτό».



Σε ερώτηση αν είχε εκδηλώσει και στο παρελθόν παραβατικές συμπεριφορές, ο κ. Βασιλάκος δήλωσε πως «έχει μία μοναδική σύλληψη για κατοχή τριμμάτων κάνναβης, 0,3 γραμμάρια, από την οποία του επιβλήθηκε εποπτεία από την επιμελήτρια ανηλίκων στις Σέρρες.



Η εποπτεία έχει λήξει από τον Νοέμβριο, πρόκειται για διοικητικό μέτρο με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, ενός έτους, είχε την επαφή με την επιμελήτρια ανηλίκων εδώ στις Σέρρες, είχε άψογη συμπεριφορά σε αυτό το στάδιο, πήγαινε στο σχολείο, δεν είχε άλλη παραβατικότητα».



Σε ερώτηση αν ο 16χρονος μετάνιωσε για την πράξη του, ο δικηγόρος τόνισε: «είναι συντετριμμένος, είναι σε άθλια κατάσταση, συνειδητοποίησε και αυτός ότι τα χτυπήματα πολλές φορές σε τέτοιο επίπεδο μπορούν να οδηγήσουν ακόμη σε θάνατο. Είναι σε ευαίσθητη ηλικία, δεν μιλάμε για άνθρωπο ευρύτερα παραβατικό, συμμορίας, μιλάμε για ένα παιδί».