Ζητώ συγγνώμη, το παιδί μου θα πληρώσει, λέει η μάνα του 16χρονου, βαριές κακώσεις σε όλο το σώμα του 17χρονου στις Σέρρες έδειξε η ιατροδικαστική

Η μητέρα του 16χρονου κατηγορούμενου ανέφερε, επίσης, ότι θα προτιμούσε να δικαστεί η ίδια παρά το παιδί της, «γιατί ίσως να έπρεπε να έχω βάλει παραπάνω όρια» όπως είπε