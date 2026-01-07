Στον ανακριτή σήμερα ο 16χρονος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 17χρονου στις Σέρρες - Πώς ξεκίνησε ο καβγάς που κατέληξε σε τραγωδία

Ομολογία και βαρύ κατηγορητήριο

Το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου

Το θύμα της επίθεσης, ο 17χρονος που έχασε τη ζωή του

Ο πατέρας του είχε αποβιώσει πριν από μερικούς μήνες, ενώ τόσο εκείνος όσο και η μητέρα του φέρονται να ήταν χρήστες ναρκωτικών. Συγγενικά πρόσωπα είχαν ζητήσει στο παρελθόν την επιμέλεια του ανηλίκου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει σχετική απόφαση.

Τα ακριβή αίτια θανάτου του 17χρονου αναμένεται να εξακριβωθούν μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Ο 16χρονος συνελήφθη από τις Αρχές και, σύμφωνα με πληροφορίες, προχώρησε σε κυνική ομολογία, δηλώνοντας: «Τον χτύπησα επειδή έστειλε μήνυμα στην κοπέλα μου».Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό ακόμη ενός ατόμου που φέρεται να σχετίζεται με το επεισόδιο.Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ανήλικος φέρεται να είχε παραβατική συμπεριφορά ήδη από την ηλικία των 13 ετών, με προηγούμενες συλλήψεις για ξυλοδαρμό ανηλίκου και κατοχή ναρκωτικών.