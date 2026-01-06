Πώς συνέβη η τραγωδία στις Σέρρες: Ο 16χρονος τον χτύπησε έξω από τη Μητρόπολη, αύριο στον εισαγγελέα, συνελήφθη και η μητέρα του

Έξω από τη Μητρόπολη ο καβγάς, βρέθηκαν κηλίδες αίματος στα σκαλιά

«Τον χτύπησα γιατί έστειλε μήνυμα στην κοπέλα μου» είπε ο 16χρονος

Στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών κρατείται ο 16χρονος που συνελήφθη για τον θάνατο του 17χρονου, έπειτα από τον ξυλοδαρμό που εξελίχθηκε σε τραγωδία. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση και, σύμφωνα με πληροφορίες, θα οδηγηθεί το πρωί της Τετάρτης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών.Την ίδια ώρα, οι Αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη της 47χρονης μητέρας του 16χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, στο πλαίσιο της δικογραφίας που σχηματίζεται για τις συνθήκες υπό τις οποίες έφτασε να σημειωθεί η φονική επίθεση.Εν τω μεταξύ σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές οι οποίες μίλησαν στο protothema.gr, το επεισόδιο ξεκίνησε έξω από τοπικό κατάστημα τυχερών παιχνιδιών, όπου βρισκόταν το θύμα με έναν φίλο του. Χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί ακόμη κάτω από ποιες ακριβώς συνθήκες, στο σημείο βρέθηκε λίγο αργότερα και ο 16χρονος, συνοδευόμενος από έναν φίλο του.Λίγη ώρα αργότερα οι νεαροί συναντήθηκαν έξω από την Μητρόπολη Σερρών η οποία είναι κοντά στο κατάστημα τυχερών παιχνιδιών και περί τα 850 μέτρα από το σπίτι του 17χρονου θύματος.Όταν ο 16χρονος είδε τον 17χρονο, του επιτέθηκε και, στον καβγά που ακολούθησε,Νέα στοιχεία για την υπόθεση προκύπτουν και από μαρτυρία νεωκόρου, ο οποίος ανέφερε ότι στις 6 το πρωί εντόπισε αίματα στα σκαλοπάτια και τα σκούπιζε, λέγοντας πως γενικά στο σημείο συγκεντρώνονται διάφορες παρέες τις βραδινές ώρες.Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, ο 16χρονος φέρεται να προχώρησε ενώπιον των αστυνομικών στην παραδοχή πως χτύπησε τον 17χρονο, επειδή νευρίασε που ο τελευταίος «έστειλε μήνυμα στην κοπέλα του».Όπως είπε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 17χρονος είχε αναπτύξει αισθήματα για την κοπέλα του και της έστειλε μήνυμα, κάτι που – όπως ανέφερε – τον εξόργισε και οδήγησε στη συμπλοκή.