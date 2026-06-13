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Συνελήφθη ο δήμαρχος Γρεβενών μετά από μήνυση εργαζόμενης για εξύβριση και απειλή
Συνελήφθη ο δήμαρχος Γρεβενών μετά από μήνυση εργαζόμενης για εξύβριση και απειλή
Η εργαζόμενη στο Δήμο κατέθεσε μήνυση χθες μετά από το περιστατικό που σημειώθηκε κατά την διάρκεια σύσκεψης με υπηρεσιακά στελέχη
Συνελήφθη ο δήμαρχος Γρεβενών, Κυριάκος Ταταρίδης, έπειτα από μήνυση εργαζόμενης του δήμου για εξύβριση και απειλή στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
O Δήμαρχος Γρεβενών προσήλθε οικειοθελώς στο αστυνομικό τμήμα και λίγη ώρα αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή Εισαγγελέα.
Η εργαζόμενη στο Δήμο Γρεβενών, που είναι προϊστάμενη της υπηρεσίας οικονομικών του Δήμου, κατέθεσε μήνυση χθες μετά από το περιστατικό που σημειώθηκε κατά την διάρκεια σύσκεψης για την έγκριση του προϋπολογισμού με υπηρεσιακά στελέχη.
Όπως λέει ο ίδιος ο δήμαρχος σε δήλωσή του, στη σύσκεψη για τον προϋπολογισμό του Δήμου, «υπήρξα αυστηρός προς την προϊσταμένη των οικονομικών, όμως δεν υπήρχε ούτε απειλή, ούτε χειροδικία, ούτε ύβρις σε βάρος της. Η κυρία αυτή πήγε στο αστυνομικό τμήμα και να καταγγείλει ότι την αντιμετώπισα με κάποιο βίαιο τρόπο».
H δήλωση του δημάρχου στο κανάλι του Δήμου Γρεβενών στο YouTube:
O Δήμαρχος Γρεβενών προσήλθε οικειοθελώς στο αστυνομικό τμήμα και λίγη ώρα αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή Εισαγγελέα.
Η εργαζόμενη στο Δήμο Γρεβενών, που είναι προϊστάμενη της υπηρεσίας οικονομικών του Δήμου, κατέθεσε μήνυση χθες μετά από το περιστατικό που σημειώθηκε κατά την διάρκεια σύσκεψης για την έγκριση του προϋπολογισμού με υπηρεσιακά στελέχη.
Όπως λέει ο ίδιος ο δήμαρχος σε δήλωσή του, στη σύσκεψη για τον προϋπολογισμό του Δήμου, «υπήρξα αυστηρός προς την προϊσταμένη των οικονομικών, όμως δεν υπήρχε ούτε απειλή, ούτε χειροδικία, ούτε ύβρις σε βάρος της. Η κυρία αυτή πήγε στο αστυνομικό τμήμα και να καταγγείλει ότι την αντιμετώπισα με κάποιο βίαιο τρόπο».
H δήλωση του δημάρχου στο κανάλι του Δήμου Γρεβενών στο YouTube:
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