«Τελεσίγραφο» των αγροτών μέχρι τα Φώτα, αλλιώς πάνε σε αποκλεισμό εθνικών δρόμων, παραδρόμων και τελωνείων
Παρότι το αποτέλεσμα της σημερινής σύσκεψης στα Μάλγαρα θεωρείτο προδιαγεγραμμένο, εντούτοις αναζητείται διέξοδος - Κρίσιμη εβδομάδα για το αγροτικό, καθώς στις Βρυξέλλες συζητείται η συμφωνία Mercosur, που επηρεάζει και τους Έλληνες αγρότες
Μετά τον... εξορκισμό των καλικάντζαρων αναμένεται διέξοδος από τα αγροτικά μπλόκα, καθώς όσο και να πλήθαιναν τις προηγούμενες ημέρες οι συζητήσεις, τρόπος απεγκλωβισμού δεν είχε διαφανεί. Η σημερινή πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στα Μάλγαρα όπως αναμενόταν κατέληξε σε απόφαση παραμονής στα μπλόκα και κλιμάκωσης με αποκλεισμούς εθνικών οδών, παραδρόμων και τελωνείων.
Η εβδομάδα που ξεκινάει αύριο θα έχει δύο σημαντικούς σταθμούς για τους αγρότες: στο Μαξίμου έγινε ήδη μια άτυπη σύσκεψη μετά τις αποφάσεις των Μαλγάρων, προγραμματίζεται όμως και νέα ευρεία σύσκεψη για το Αγροτικό, καθώς αμέσως μετά τα Φώτα, την Πέμπτη, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας μεταβαίνει στις Βρυξέλλες όπου θα τεθεί ξανά η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, η Mercοsur. Οι συνέπειες της συμφωνίας είναι σημαντικές και για τους Ελληνες αγρότες και κτηνοτρόφους και η στάση που θα τηρήσει η χώρα μας θα συζητηθεί στη σύσκεψη για τα αγροτικά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η χώρα μας τείνει να συνταχθεί με τη Γαλλία και την Ιταλία που θέτουν μια σειρά όρων για την υπογραφή της συμφωνίας, κάτι που οδήγησε άλλωστε και στην αναβολή της υπογραφής στα μέσα του προηγούμενου μήνα παρά τη θερμή υποστήριξη από χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία. Η προστασία από τις συνέπειες της Mercosur περιλαμβάνεται στα αιτήματα των αγροτών και ενδεχομένως το πλαίσιο που θα τεθεί να λειτουργήσει ως βαλβίδα αποσυμπίεσης της κατάστασης.
Οι αγρότες, πάντως, επιμένουν ότι βασικά αιτήματα πρέπει να απαντηθούν με σαφήνεια από την κυβέρνηση προκειμένου να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου. Στην ιεράρχηση εξακολουθούν να βάζουν στις πρώτες θέσεις τη μείωση του ρεύματος στα 7 λεπτά, ωστόσο όλα δείχνουν ότι θα είναι ευχαριστημένοι αν πάει στα 8 από τα 9 λεπτά σήμερα.
Επιμένουν ότι η εξαγγελία για το αφορολόγητο πετρέλαιο είναι ασαφής και εξακολουθούν να θέτουν το ζήτημα των τιμών ασφάλειας στα προϊόντα, επικαλούμενοι το σχετικό αίτημα που έχει υποβάλει στην Ε.Ε. η Ιταλία (χωρίς ωστόσο να έχει απαντηθεί). Ζητούν επίσης και κατάργηση των «αγροτοδικείων». Παράλληλα, διατείνονται ότι, εκτός από πρόταση για διάλογο, άκουσαν και για τραμπούκους, αλλά και για μπλόκα ενάντια στην κοινωνία. Οι πιο έμπειροι στα μπλόκα και τις κινητοποιήσεις, πάντως, κρατούν ανοιχτή γραμμή και φαίνεται να σχεδιάζουν την επόμενη μέρα και τον απεγκλωβισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τις προηγούμενες ημέρες επαναλάμβανε ότι ο διάλογος δεν είναι υποχώρηση, αλλά δημοκρατικό καθήκον. Ορισμένοι μάλιστα έχουν λάβει τόσο αυτό το μήνυμα, όσο και εκείνο της κόπωσης αρκετών που βρίσκονται στον δρόμο από την πρώτη μέρα. Οι αγρότες πάντως, μετά τα Μάλγαρα έδωσαν ουσιαστικά τελεσίγραφο στην κυβέρνηση μέχρι τα Φώτα, προκειμένου να βρεθεί τρόπος να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Σε διαφορετική περίπτωση η Πέμπτη θα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα.
Φωνές για κάθοδο στην ΑθήναΣτα μεγάλα μπλόκα της Θεσσαλίας, όπως αυτά της Νίκαιας και του Ε65, το κλίμα είναι υπέρ της συνέχισης και κλιμάκωσης - ορισμένοι μάλιστα μιλούν ακόμη και για απόβαση με τα τρακτέρ στην Αθήνα μετά τα Θεοφάνια. Τα συγκεκριμένα μπλόκα, ουσιαστικά έδωσαν τον τόνο στη σύσκεψη των Μαλγάρων. Στις δηλώσεις τους μετά την ολοκλήρωση της πανελλαδικής σύσκεψης, οι εκπρόσωποι αυτών των μπλόκων, κ.κ. Μαρούδας και Τζέλλας επανέλαβαν το επιχείρημα ότι η κυβέρνηση δεν έχει δώσει σαφές πλαίσιο για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Από την άλλη πλευρά, στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αντέτειναν ήδη από τις προηγούμενες ημέρες ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει εξειδίκευση χωρίς να προηγηθεί διάλογος. Για παράδειγμα, ανέφεραν ότι από τους ελέγχους έχουν εξασφαλιστεί 160 εκατ. ευρώ. «Πώς να γίνει η κατανομή; Να το κάνουμε κατά το δοκούν ή έπειτα από διάλογο;», έλεγαν χαρακτηριστικά.
