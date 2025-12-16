Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Στους δρόμους οι αγρότες και στη Γαλλία - Έκλεισαν κεντρικές οδικές αρτηρίες, απέκλεισαν σιδηροδρομική γραμμή
Οι αγρότες διαμαρτύρονται για τη διαχείριση της μεταδοτικής οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών και είναι αντίθετοι στην υπογραφή της συνθήκης ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Mercosur
Την ώρα που ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί άρχιζε μια συνεδρίαση με τους υπουργούς και τους νομάρχες τους οποίους αφορούν αυτές οι διαδηλώσεις, ο αυτοκινητόδρομος A64 που συνδέει την Μπαγιόν με την Τουλούζη, στη νοτιοδυτική Γαλλία, παρέμενε αποκλεισμένος από αγρότες σε μήκος 180 χιλιομέτρων.
Ιδιαίτερα στην Καρμπόν, κοντά στην Τουλούζη, όπου οι αγρότες κατασκήνωσαν για τέταρτη νύκτα, τρακτέρ και δέματα με άχυρο κλείνουν τον αυτοκινητόδρομο.
Μια διαδήλωση αγροτών σε ισόπεδη διάβαση στη Βιλφράνς-ντε-Λοραζέ εμποδίζει επίσης την κυκλοφορία των τρένων ανάμεσα στην Τουλούζη και το Καστελνονταρί, ανακοινώθηκε από την εταιρεία διαχείρισης του σιδηροδρομικού δικτύου SNCF Réseau.
Ο κύριος οδικός άξονας προς την Ανδόρρα είναι αποκλεισμένος από την Παρασκευή. Η κυβέρνηση της Ανδόρρας εξέφρασε τη λύπη της για τον αντίκτυπο του αποκλεισμού στα καταστήματα αφορολογήτων ειδών της χώρας, στα οποία συνήθως παρατηρείται συνωστισμός πριν από τα Χριστούγεννα.
Μετά την εμφάνιση μιας πρώτης εστίας τον Ιούνιο στη Γαλλία, η στρατηγική του κράτους για την αντιμετώπιση της οζώδους δερματίτιδας προβλέπει τη θανάτωση όλων των ζώων των μονάδων στις οποίες υπάρχει κρούσμα, περιορισμούς στη μετακίνηση των κοπαδιών και «κατεπείγοντα εμβολιασμό» των βοοειδών σε ακτίνα 50 χιλιομέτων γύρω από τη ζώνη, αλλά όχι γενικευμένο σε εθνικό επίπεδο.
«Μετά τις ανακοινώσεις της υπουργού» Ανί Ζενεβάρ χθες, Δευτέρα, τα μπλόκα «δεν είναι έτοιμα να αρθούν», δήλωσε ο Γκιγιόμ Μπεναζέ, περιφερειακός γραμματέας του αγροτικού συνδικάτου Νέοι Αγρότες (Jeunes Agriculteurs). «Όλα όσα προτείναμε, κυρίως να σταματήσει η θανάτωση ολόκληρων των κοπαδιών, τίποτα δεν μελετήθηκε. Συνεπώς συνεχίζουμε», πρόσθεσε.
Στην περιφέρεια του Παρισιού, αγρότες απέκλεισαν επίσης σήμερα μια εθνική οδό στο Μερέ.
«Διακυβεύεται η γαλλική γεωργία», εκτιμά ο Βενσάν Τουμιέ, 30 ετών, γενικός γραμματέας των Νέων Αγροτών στην Ιβελίν, απ' όπου ξεκίνησε η κινητοποίηση. «Προς το παρόν δεν έχουμε πληγεί (σ.σ.: από τη μεταδοτική οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών), όμως με την ταχύτητα με την οποία μεταδίδεται η νόσος, υπάρχει κίνδυνος να φθάσει και πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα κατά προτεραιότητα, ταυτόχρονα με τη Mercosur, για εμένα όλα συνδέονται», διαβεβαιώνει ο αγρότης.
