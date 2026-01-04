Νέα κλιμάκωση με 48ωρο αποκλεισμό εθνικών οδών, παραδρόμων και τελωνείων αποφάσισαν οι αγρότες στα Μάλγαρα

Κλείσιμο

Να προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό δρόμων, παραδρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή, αποφάσισαν ομόφωνα στην πανελλαδική τους σύσκεψη στα Μάλγαρα, οι αγρότες. Ουσιαστικά έγινε δεκτή η πρόταση του μπλόκου της Νίκαιας που ζητούσε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με αυτό τον τρόπο.Οι αγρότες, όπως είπε ο εκπρόσωπός τους, δεν κάνουν πίσω -"κανένα μπλόκο δεν έκανε πίσω", είπε χαρακτηριστικά και όλοι επέμειναν στη συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.Δείτε τις δηλώσεις του Κ. Ανεστίδη:Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του μπλόκου της Νίκαιας, υποστήριξε ότι οι αγρότες δίνουν αγώνα επιβίασης και η κυβέρνηση πρέπει να δώσει απαντήσεις. «δεν θέλουμε να πάμε για καφέ στο Μαξίμου», είπε μιλώντας στην ΕΡΤ ο κ.Μαρούδας. Οι αγρότες θα κλείσουν «στρατηγικά σημεία» σε Εγνατία Οδο, Ιόνια οδο, εθνική οδό στα Τέμπη και στον Μπράλο αλλά και στην Πελοπόννησο.Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του μπλόκου της Καρδίτσας (Ε-65)είπε ότι μετά από 35 μέρες κινητοποιήσεων, πλέον η ευθύνη για ουσιαστικό διάλογο είναι της κυβέρνησης, να καλέσει τους αγρότες σε ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο, αλλιώς την Πέμπτη και την Παρασκευή θα προχωρήσουν στον αποκλεισμό. Χαρακτήρισε μεν, τις προσκλήσεις του πρωθυπουργού για διάλογο προσχηματικές.Δείτε το βίντεο: