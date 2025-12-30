Τσιάρας: Με το 100% των αποζημιώσεων, το φθηνό ρεύμα και το αφορολόγητο πετρέλαιο, πρέπει να έρθουν στον διάλογο οι αγρότες

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για νέο πακέτο οικονομικών ενισχύσεων, σημειώνοντας ότι έχει ήδη κλείσει ένας «αδιανόητος και τεράστιος κύκλος πληρωμών»





Νέο κάλεσμα για διάλογο απηύθυνε στους αγρότες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας , αναφερόμενος στις κλιμακούμενες κινητοποιήσεις. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει ήδη ικανοποιήσει σημαντικό αριθμό αιτημάτων, ενώ αναγνώρισε τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει η πλειοψηφία του αγροτικού κόσμου.Παράλληλα, ο κ. Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για νέο πακέτο οικονομικών ενισχύσεων, σημειώνοντας ότι έχει ήδη κλείσει ένας «αδιανόητος και τεράστιος κύκλος πληρωμών». Όπως ανέφερε, απομένει η καταβολή 180 εκατ. ευρώ, ενώ υπενθύμισε τις παρεμβάσεις για το 100% των αποζημιώσεων, το μειωμένο αγροτικό ρεύμα και το αφορολόγητο πετρέλαιο.Αναφερόμενος στο ζήτημα της σύμπνοιας στο αγροτικό μέτωπο, ο υπουργός προχώρησε στην αποκάλυψη για περιστατικά προπηλακισμού και εκφοβισμού μεταξύ των αγροτών. Συγκεκριμένα, άφησε αιχμές για το μπλόκο της Επανομής, όπου, όπως είπε, ενώ μερίδα αγροτών επιθυμούσε να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου με την κυβέρνηση, δέχθηκαν πιέσεις από συναδέλφους τους που δεν επιθυμούν, όπως είπε, να υπάρξει συνεννόηση.Παράλληλα, χαρακτήρισε το κλείσιμο των δρόμων ως «παραβατική συμπεριφορά», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση επέλεξε να μην επιβάλει πρόστιμα, δείχνοντας έμπρακτα τη διάθεσή της για εξεύρεση λύσης.Όπως είπε χαρακτηριστικά, εφόσον υπάρξει ειλικρινής διάθεση για διάλογο δεν έχει πρόβλημα να μεταβεί κι ο ίδιος στα μπλόκα για να συναντηθεί δια ζώσης με τους αγρότες.Αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός αναγνώρισε τις καθυστερήσεις στις πληρωμές ως «απόνερα» της μεταρρύθμισης, ωστόσο επέκρινε όσους διαμαρτύρονται για τη μεταφορά του στην ΑΑΔΕ, την ώρα που καταγγέλλουν σκάνδαλα στον οργανισμό.

Τέλος, ο κ. Τσιάρας εμφανίστηκε ανένδοτος στο θέμα του εμβολιασμού των αιγοπροβάτων για την ευλογιά, ξεκαθαρίζοντας ότι η απόφαση δεν είναι πολιτική αλλά «της επιστήμης», αποκλείοντας έτσι το σχετικό αίτημα των κτηνοτρόφων.



«Πιστεύω ότι μετά την πανελλαδική σύσκεψη θα πρυτανεύσει η λογική και δεν θα φτάσουμε στο όριο αντοχής», κατέληξε.

30.12.2025, 23:59