Τρομακτικές εικόνες από το τροχαίο δυστύχημα στο Μαρκόπουλο με θύμα έναν 23χρονο
Τρομακτικές εικόνες από το τροχαίο δυστύχημα στο Μαρκόπουλο με θύμα έναν 23χρονο

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 23χρονος, ξέφυγε από την πορεία του, έπεσε πάνω σε τσιμεντένια μάντρα σπιτιού και στη συνέχεια ανατράπηκε

Τρομακτικές εικόνες από το τροχαίο δυστύχημα στο Μαρκόπουλο με θύμα έναν 23χρονο
Τρομακτικές είναι εικόνες από το τροχαίο δυστύχημα στο Μαρκόπουλο που που έγινε σήμερα τα ξημερώματα της Παρασκευής (2/1), στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου, στο ύψος του Δημοτικού Σταδίου και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 23χρονος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 23χρονος, ξέφυγε από την πορεία του, έπεσε πάνω σε τσιμεντένια μάντρα σπιτιού και στη συνέχεια ανατράπηκε.

Η σύγκουση πιθανότατα ήταν σφοδρή καθώς όπως φαίνεται και στις φωοτγραφίες η μάντρα έσπασε και το όχημα αναποδογύρισε.

Τρομακτικές εικόνες από το τροχαίο δυστύχημα στο Μαρκόπουλο με θύμα έναν 23χρονο
Τρομακτικές εικόνες από το τροχαίο δυστύχημα στο Μαρκόπουλο με θύμα έναν 23χρονο
Τρομακτικές εικόνες από το τροχαίο δυστύχημα στο Μαρκόπουλο με θύμα έναν 23χρονο
Τρομακτικές εικόνες από το τροχαίο δυστύχημα στο Μαρκόπουλο με θύμα έναν 23χρονο
Τρομακτικές εικόνες από το τροχαίο δυστύχημα στο Μαρκόπουλο με θύμα έναν 23χρονο


Πέντε πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο με 2 οχήματα, τον απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

«Τα λόγια είναι φτωχά στο δράμα» αναφέρει ο αντιδήμαρχος Μαρκοπούλου Γιάννης Αϊδινιώτης σε ανάρτησή του για το θανατηφόρο τροχαίο.

Πηγή: irafina
