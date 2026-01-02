Νεκρός ένας 23χρονος από το τροχαίο στο Μαρκόπουλο, ένας σοβαρά τραυματίας στο Ίλιον
Το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να συγκρουστεί στη μπάρες του δρόμου
Υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του ο ένας εκ των δύο τραυματών από τα τα δύο τροχαία που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής σε περιοχές της Αττικής.
Πρόκειται για 23χρονο από την Αλβανία. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το όχημα που οδηγούσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του στη Λεωφόρο Λαυρίου και Λεωφόρο Σουνίου στο ύψος του γηπέδου Μαρκοπούλου με αποτέλεσμα να συγκρουστεί στη μπάρες του δρόμου. Ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά και μάλιστα χρειάστηκε η συνδρομή πέντε πυροσβεστών και δύο οχημάτων της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μαρκόπουλου και έπειτα στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Νωρίτερα μέσα στη νύχτα άλλο ένα τροχαία σημειώθηκε στις 02:10 στο Ίλιον, στην οδό Ραδιοφωνίας στο ύψος του γηπέδου. Δύο Ι.Χ. συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων 21 ετών, ελληνικής καταγωγής.
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ο ένας, ο συνεπιβάτης του ενός ΙΧ σε σοβαρή κατάσταση κι ο δεύτερος, ο οδηγός του ΙΧ, με πιο ελαφρά τραύματα.
