Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Δύο τροχαία στην Αττική τα ξημερώματα: Τρεις τραυματίες, οι δύο σοβαρά
Δύο τροχαία στην Αττική τα ξημερώματα: Τρεις τραυματίες, οι δύο σοβαρά
Σύγκρουση δύο Ι.Χ. στο Ίλιον και εκτροπή οχήματος στο Μαρκόπουλο – Σε κρίσιμη κατάσταση ο ένας οδηγός, στο νοσοκομείο οι τραυματίες
Δύο τροχαία ατυχήματα με τρεις τραυματίες, δύο εκ των οποίων σοβαρά σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (2/1) σε περιοχές της Αττικής.
Ειδικότερα το πρώτο τροχαίο έλαβε χώρα στις 02:10 στο Ίλιον, στην οδό Ραδιοφωνίας στο ύψος του γηπέδου, όταν δύο Ι.Χ. συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση κι ο δεύτερος με πιο ελαφρά τραύματα.
Το δεύτερο τροχαίο σημειώθηκε στις 05:30 στη Λεωφόρο Λαυρίου και Λεωφόρο Σουνίου στο ύψος του γηπέδου Μαρκοπούλου όταν όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά ο οδηγός με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Μάλιστα χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.
Ειδικότερα το πρώτο τροχαίο έλαβε χώρα στις 02:10 στο Ίλιον, στην οδό Ραδιοφωνίας στο ύψος του γηπέδου, όταν δύο Ι.Χ. συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση κι ο δεύτερος με πιο ελαφρά τραύματα.
Το δεύτερο τροχαίο σημειώθηκε στις 05:30 στη Λεωφόρο Λαυρίου και Λεωφόρο Σουνίου στο ύψος του γηπέδου Μαρκοπούλου όταν όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά ο οδηγός με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Μάλιστα χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα