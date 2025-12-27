Ανασύρθηκαν οι σοροί των ορειβατών από τα Βαρδούσια: Θρήνος και ερωτήματα για την τραγωδία

Κωνσταντίνος Πατίκας – Ο άνθρωπος της τεχνολογίας και των extreme sports



Ο Κωνσταντίνος Πατίκας

Θεοδώρα Καπλάνη - Η δασκάλα που αγαπούσε τη φύση



Η Δώρα Καπλάνη



Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Ο άτυχος Γιώργος Δόμαλης ήταν απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και είχε συνιδρύσει εταιρείες με αντικείμενο την καινοτομία στο εμπόριο, αξιοποιώντας εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.Η εταιρεία στην οποία εργαζόταν εξέδωσε ανακοίνωση για τον χαμό του, γράφοντας: «Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της θυγατρικής εταιρείας μας Novelcosmos και καλό φίλο μας Γιώργο Δόμαλη που χάθηκε στο ορειβατικό δυστύχημα στα Βαρδούσια. Θερμά συλλυπητήρια και δύναμη στην οικογένεια και στους οικείους του».Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ο Κωνσταντίνος Πατίκας, ο οποίος εργαζόταν σε εταιρεία προγραμματιστών.Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε έντονη αγάπη για τα extreme sports και την περιπέτεια, ενώ μοιραζόταν συχνά στιγμές από τις δραστηριότητές του, ακόμη και μέσα από κανάλι στο YouTube.Ανείπωτη θλίψη έχει σκορπίσει στα Τρίκαλα και ιδιαίτερα στη Φωτάδα ο θάνατος της, 31 ετών, εκπαιδευτικού, που παρασύρθηκε από τη φονική χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια.Η Θεοδώρα Καπλάνη, με καταγωγή από τη Φωτάδα Τρικάλων, εργαζόταν ως αναπληρώτρια δασκάλα στο Ναύπλιο. Φίλοι και συγγενείς μιλούν για μια γυναίκα με σπάνιο ήθος, βαθιά αγάπη για την εκπαίδευση και αφοσίωση στους μαθητές της. Για εκείνη, το βουνό δεν ήταν απλώς μια δραστηριότητα αναψυχής, αλλά τρόπος ζωής και εσωτερικής ισορροπίας.Οι γονείς της έμαθαν τα τραγικά νέακαι τους ορειβάτες που είχαν επικοινωνήσει με την ομάδα λίγες ώρες πριν τη μοιραία ανάβαση. Οι ίδιοι κάνουν λόγο για μια έμπειρη ορειβάτισσα η οποία συνήθιζε να μην τους αποκαλύπτει τις εξορμήσεις της μέχρι να κατέβει από το βουνό με ασφάλεια.«Την πήρε τηλέφωνο ο φίλος της, φόρτωσαν το αυτοκίνητο και όταν έφτασε σε κάποιο σημείο μας πήρε και μας είπε μόνο 'περιμένω την παρέα για να ανέβουμε στο βουνό'. Αλλά δεν μας είπε πού. Έτσι έκανε πάντα, ανέβαινε και μετά μας έπαιρνε, στην επιστροφή. Στις 24 του μηνός μιλήσαμε τελευταία φορά που μας πήρε και μας είπε ότι θα ανέβει. Τώρα τελευταία έκανε παρέα με έναν ορειβάτη από το Άργος και ανέβαιναν τα βουνά. Έκανε πάνω απόείχε 30 μετάλλια. Ήταν έμπειρη» είπε στοο πατέρας της αδικοχαμένης Δώρας ενώ περιέγραψε και τις συνθήκες του δυστυχήματος στα Βαρδούσια.«Το βουνό. Ο ένας ήταν χρόνια εκεί και τον γνώριζε καλά τον Κόρακα. ΑλλάΕίχε όλη την ημέρα ήλιο, μετά γύρισε ο καιρός, έβρεξε και αποκολλήθηκε κάποιο κομμάτι. Είχαν φτάσει στα 2.300 μέτρα και ήθελαν ακόμη 200 μέτρα και εκεί έγινε η ζημιά, που συνέχισαν για να προλάβουν» ανέφερε ο ίδιος.Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τον εντοπισμό τριών (3) ανδρών στην ευρύτερη ορεινή περιοχή πλησίον του οικισμού Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας, στα Βαρδούσια Όρη.Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Άμφισσας, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λιδωρικίου, οι Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας - Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης Ε.Μ.Α.Κ., ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, η Ομάδα Σ.μη.Ε.Α. Θεσσαλίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας - Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.), η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.) καθώς και ελικόπτερο του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ.Οι Πυροσβέστες σε συνεργασία με τα στελέχη της Ε.Ο.Ο.Α. και της Ε.Ο.Δ., μετά από πολύωρες έρευνες εντόπισαν τέσσερα (4) άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους, εκ των οποίων τρεις (3) άνδρες και μια (1) γυναίκα, σε δυσπρόσιτη χιονοσκεπή περιοχή. Με συντονισμένες ενέργειες, τους μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια με τη συνδρομή του ελικοπτέρου μεταφέρθηκαν διαδοχικά στη θέση "Κίρρα" Ιτέας όπου και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε κατά τις απογευματινές ώρες σήμερα Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025.