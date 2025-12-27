Τραγωδία στα Βαρδούσια: Το μοιραίο μονοπάτι και ο θάνατος πιθανότατα από ασφυξία για τους τέσσερις ορειβάτες
Τραγωδία στα Βαρδούσια: Το μοιραίο μονοπάτι και ο θάνατος πιθανότατα από ασφυξία για τους τέσσερις ορειβάτες

«Ξεκίνησαν ανέβηκαν στο βουνό, τα παιδιά είχαν ανέβει αρκετές φορές, την ξέρανε την περιοχή, ήταν οργανωμένοι, είχαν τον εξοπλισμό τους», είπε ο πρόεδρος της κοινότητας Άγιος Αθανάσιος

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Το μοιραίο μονοπάτι και ο θάνατος πιθανότατα από ασφυξία για τους τέσσερις ορειβάτες
Σε εκπομπή του Alpha μίλησε ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανάσιου Διάκου, Κ. Μακροκωστόπουλος ο οποίος έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι τέσσερις ορειβάτες στο όρος Βαρδούσια. Όπως είπε οι τέσσερις ορειβάτες τρεις άνδρες και μια γυναίκα είχαν κάνει αρκετές φορές ορειβασίας στο συγκεκριμένο βουνό και γνώριζαν την περιοχή. Μάλιστα ο ένας από αυτούς αν και ήταν από εκεί είχε νοικιάσει ένα σπίτι επειδή του άρεσε η περιοχή έμενε αρκετό διάστημα εκεί.

«Τα παιδιά ξεκίνησαν την ημέρα των Χριστουγέννων πολύ πρωί, είχε μια πάρα πολύ ωραία μέρα, πολύ ωραία λιακάδα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Ξεκίνησαν ανέβηκαν στο βουνό, τα παιδιά είχαν ανέβει αρκετές φορές, την ξέρανε την περιοχή, ήταν οργανωμένοι, είχαν τον εξοπλισμό τους. Για να φτάσουν στην κορυφή έχει διάφορες διαδρομές και αρκετά μονοπάτια, επέλεξαν ένα από αυτά για να πάνε. Δυστυχώς ήτανε και το μοιραίο μονοπάτι, ήταν κακή επιλογή».

Στην ερώτηση αν βρέθηκαν όλοι ο πρόεδρος της κοινότητας απαντά: «Βρέθηκαν στην αρχή οι τρεις και μετά λίγο πιο κάτω σε κοντινή απόσταση βρέθηκε ο τέταρτος. Πιθανόν ο θάνατός τους να προήλθε από ασφυξία γιατί τους παρέσυρε αρκετά μέτρα από το μονοπάτι. Δεν έπεσαν σε χαράδρα, όπως ήταν η πλαγιά του βουνού, ήρθε η χιονοστιβάδα τους παρέσυρε μαζί, οπότε ενδέχεται να μην πεθάνανε από τραύματα αλλά από ασφυξία. Δυστυχώς φύγανε τέσσερα νέα παιδιά που ήρθαν εδώ, που αγαπούσαν το χωριό, την περιοχή ερχόντουσαν συνέχεια και άφησαν την τελευταία τους πνοή εδώ».

