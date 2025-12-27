Τα πρόσωπα της τραγωδίας στα Βαρδούσια: Τους καταπλάκωσε χιονοστιβάδα και βρέθηκαν σχεδόν αγκαλιασμένοι, με ελικόπτερο έγινε η επιχείρηση ανάσυρσης

Κωνσταντίνος Πατίκας – Ο άνθρωπος της τεχνολογίας και των extreme sports



Το χρονικό της τραγωδίας

Η εταιρεία στην οποία εργαζόταν εξέδωσε ανακοίνωση για τον χαμό του, γράφοντας: «Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της θυγατρικής εταιρείας μας Novelcosmos και καλό φίλο μας Γιώργο Δόμαλη που χάθηκε στο ορειβατικό δυστύχημα στα Βαρδούσια. Θερμά συλλυπητήρια και δύναμη στην οικογένεια και στους οικείους του».Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ο Κωνσταντίνος Πατίκας, ο οποίος εργαζόταν σε εταιρεία προγραμματιστών.Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε έντονη αγάπη για τα extreme sports και την περιπέτεια, ενώ μοιραζόταν συχνά στιγμές από τις δραστηριότητές του, ακόμη και μέσα από κανάλι στο YouTube.Ανείπωτη θλίψη έχει σκορπίσει στα Τρίκαλα και ιδιαίτερα στη Φωτάδα ο θάνατος της Θεοδώρας Καπλάνη, 31 ετών, εκπαιδευτικού, που παρασύρθηκε από τη φονική χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια.Η Θεοδώρα Καπλάνη, με καταγωγή από τη Φωτάδα Τρικάλων, εργαζόταν ως αναπληρώτρια δασκάλα στο Ναύπλιο. Φίλοι και συγγενείς μιλούν για μια γυναίκα με σπάνιο ήθος, βαθιά αγάπη για την εκπαίδευση και αφοσίωση στους μαθητές της. Για εκείνη, το βουνό δεν ήταν απλώς μια δραστηριότητα αναψυχής, αλλά τρόπος ζωής και εσωτερικής ισορροπίας.Οι τέσσερις ορειβάτες ξεκίνησαν την ανάβασή τους το πρωί της Πέμπτης από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, με στόχο μια απαιτητική διαδρομή στα Βαρδούσια.Το όχημά τους εντοπίστηκε, ενώ τα ίχνη τους χάνονταν απότομα σε σημείο λίγο πριν από την κορυφή του Κόρακα, όπου το ανάγλυφο του βουνού γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνο, με απότομες πλαγιές και κάθετα περάσματα.Το ενδεχόμενο χιονοστιβάδας εξεταζόταν σοβαρά από τις πρώτες ώρες, καθώς το χιόνι ήταν φρέσκο και έφτανε έως το γόνατο. Οι έρευνες διεξήχθησαν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με χαμηλές θερμοκρασίες, περιορισμένη ορατότητα και μεγάλο υψόμετρο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δεκάδες πυροσβέστες, ορειβατικές ομάδες της ΕΜΑΚ, εθελοντές διασώστες και drone με θερμικές κάμερες.