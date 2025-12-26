Τραγωδία στα Βαρδούσια, οι τέσσερις ορειβάτες έπεσαν σε χιονοθύελλα: Τελευταία στιγμή δεν πήγε και πέμπτος μαζί τους, ήταν αυτός που ειδοποίησε τις Αρχές