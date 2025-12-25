«Μου είπε σ' αγαπώ, θα μιλήσουμε όταν φτάσω, έφυγε η ζωή μου»: Συγκλονίζει ο σύντροφος της αεροσυνοδού που σκοτώθηκε στη συντριβή του Falcon στην Άγκυρα