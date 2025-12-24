Θρήνος για την αεροσυνοδό Μαρία Παππά που χάθηκε στη συντριβή του Falcon 50 στην Άγκυρα
Η αεροσυνοδός δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, οι δικοί της άνθρωποι όμως την αποχαιρετούν στα social media - Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν το απόγευμα επισήμως ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται Ελληνίδα
Κανένας από την πενταμελή αντιπροσωπεία της Λιβύης με επικεφαλής τον αρχηγό του επιτελείου της χώρας, στρατηγό Μοχάμεντ Αλί Αν Χαντάντ και τριμελές πλήρωμα, δεν επέζησε.
Το όνομα της Μαρίας Παππά περιλαμβάνεται στη λίστα των επιβαινόντων, ωστόσο ακόμη δεν έχει επισήμως ταυτοποιηθεί και δεν υπάρχει αντίστοιχα επίσημη ενημέρωση από το υπουργείο Εξωτερικών. Οι τουρκικές αρχές επιβεβαίωσαν το απόγευμα της Τετάρτης ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται Ελληνίδα πολίτης.
Ήδη όμως, οι άνθρωποι της Μαρίας Παππά, φίλοι και συνάδελφοι την αποχαιρετούν μέσω των social media.
Για τους ανθρώπους της Ολυμπιακής Αεροπορίας, η Μαρία Παππά ήταν από εκείνα τα πρόσωπα που μεγάλωσαν επαγγελματικά στους διαδρόμους των αεροδρομίων, με πειθαρχία και αγάπη για το πέταγμα, και που κατάφεραν να κερδίσουν εκτίμηση και σεβασμό.
Τα πρώτα της βήματα τα έκανε στο αεροδρόμιο, εργαζόμενη στον τομέα της ασφάλειας. Ήταν μια απαιτητική αρχή, που όπως λένε συνάδελφοί της στο protothema.gr της έδωσε γερά θεμέλια. Λίγο αργότερα υπέβαλε αίτηση στην Ολυμπιακή Αεροπορία όπου πέρασε τις διαδικασίες και φόρεσε τη στολή της αεροσυνοδού.
Η Μαρία ανήκε στη νεότερη γενιά πληρωμάτων. Δεν πρόλαβε ή δεν χρειάστηκε να οδηγηθεί σε αναγκαστική συνταξιοδότηση, όπως συνέβη με δεκάδες συναδέλφους της στα χρόνια της διάλυσης της Ολυμπιακής.
Αντίθετα, εντάχθηκε σε υπηρεσίες του Δημοσίου. Παρά τις δυσκολίες, δεν εγκατέλειψε τον χώρο των αερομεταφορών.
Συνέχισε να πετά, να εργάζεται, να εξελίσσεται. Ήταν χαμηλών τόνων: «Πάντα γλυκιά, πάντα ήπια, πάντα σωστή στη συνεργασία», λένε συνάδελφοι που τη γνώρισαν τόσο στην Ολυμπιακή όσο και αργότερα. Μια επαγγελματίας που κέρδιζε τον σεβασμό με τη στάση της.
Ο θάνατός της στη συντριβή του αεροσκάφους στην Τουρκία άφησε πίσω του βαρύ πένθος. Στους διαδρόμους των αεροδρομίων, στα πληρώματα, στους ανθρώπους που μοιράστηκαν βάρδιες, πτήσεις και ζωές.
Οι τουρκικές Αρχές μελετούν τον καταγραφέα ήχου και το μαύρο κουτί του αεροσκάφους τύπου Falcon 50, που συνετρίβη χθες βράδυ νότια της Άγκυρας.
Στο μαύρο κουτί ψάχνουν τα αίτια της τραγωδίας
Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, ανακοίνωσε ότι οι ομάδες έρευνας και διάσωσης εντόπισαν τον καταγραφέα ήχου στις 02:45 τοπική ώρα (01:45 Ελλάδας) και λίγο αργότερα, στις 03:20, το μαύρο κουτί, τα οποία εστάλησαν στις αρμόδιες υπηρεσίες προς έρευνα.
🎥 Video footage shows the moment the Libya-bound Falcon 50 jet crashes in the Haymana area after contact is lost shortly after departing Türkiye’s Ankara Esenboga Airport— Anadolu English (@anadoluagency) December 23, 2025
✈️ The aircraft sends an emergency landing signal before communication cuts off, with five people on board,… pic.twitter.com/VIWnKAnbsg
Σύμφωνα με ανακοίνωση του επικεφαλής της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ κυβέρνησης της Τρίπολης, Αμπντελχαμίντ Ντμπέιμπα στο αεροσκάφος, εκτός από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, επέβαιναν επίσης: ο αρχηγός των Χερσαίων Δυνάμεων αντιστράτηγος Αλφιτόρι Τζριμπίλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας παραγωγής στρατιωτικού υλικού ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου καθηγητής Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ και ο φωτογράφος του Γραφείου Τύπου Μοχάμεντ Ομάρ Αχμέντ Μαχτζούμπ.
#SONDAKİKA— Conflict (@ConflictTR) December 23, 2025
🚨Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı.pic.twitter.com/zrWxcr1ffi
Μονάδες της Χωροφυλακής έσπευσαν επί τόπου και εντόπισαν στις 22:00 τοπική ώρα (21:00 Ελλάδας) τα συντρίμμια του αεροσκάφους, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα σε μία έκταση περίπου τριών τετραγωνικών χλμ., σύμφωνα με τον Γερλίκαγια.
Από την πλευρά της Λιβύης, μία ομάδα 22 ατόμων, εκ των οποίων τα πέντε είναι συγγενείς των θυμάτων, μετέβη στην Τουρκία για να παρακολουθήσει επί τόπου τις έρευνες.
🚨 Wreckage of Libya-bound private jet carrying Libyan army chief that departed Ankara has been found in Ankara’s Haymana district: Turkish interior minister https://t.co/rNv8JOpyfr pic.twitter.com/uejNIaPwdR— Anadolu English (@anadoluagency) December 23, 2025
🎥 Video footage shows the moment the Libya-bound Falcon 50 jet crashes in the Haymana area after contact is lost shortly after departing Türkiye’s Ankara Esenboga Airport— Anadolu English (@anadoluagency) December 23, 2025
✈️ The aircraft sends an emergency landing signal before communication cuts off, with five people on board,… pic.twitter.com/VIWnKAnbsg
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr