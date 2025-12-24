Θρήνος για την αεροσυνοδό Μαρία Παππά που χάθηκε στη συντριβή του Falcon 50 στην Άγκυρα



Στο μαύρο κουτί ψάχνουν τα αίτια της τραγωδίας

Οι τουρκικές Αρχέςπου συνετρίβη χθες βράδυ νότια της Άγκυρας.Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, ανακοίνωσε ότι οι ομάδες έρευνας και διάσωσης εντόπισαν τον καταγραφέα ήχου στις 02:45 τοπική ώρα (01:45 Ελλάδας) και λίγο αργότερα, στις 03:20, το μαύρο κουτί, τα οποία εστάλησαν στις αρμόδιες υπηρεσίες προς έρευνα.Στο αεροσκάφος που συνετρίβη επέβαινε πενταμελής υψηλόβαθμη στρατιωτική αποστολή από τη Λιβύη και τρία άτομα πλήρωμα, όλοι νεκροί.Σύμφωνα με ανακοίνωση του επικεφαλής της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ κυβέρνησης της Τρίπολης,στο αεροσκάφος, εκτός από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, επέβαιναν επίσης: ο αρχηγός των Χερσαίων Δυνάμεων αντιστράτηγοςο διευθυντής της υπηρεσίας παραγωγής στρατιωτικού υλικού ταξίαρχοςο σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου καθηγητήςαι ο φωτογράφος του Γραφείου ΤύπουΣύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, «χθες το βράδυ, στις 20:10, το αεροσκάφος που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη το αεροσκάφος τύπου Falcon-50 και στο οποίο επέβαιναν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ, και ο διοικητής των χερσαίων δυνάμεων, υποστράτηγος Αλφιτόρι Τζριμπίλ, με πέντε μέλη της λιβυκής αντιπροσωπείας και τρία μέλη του πληρώματος, ανακοίνωσε στις 20:32 ότι θα επιστρέψει λόγω τεχνικής βλάβης. Στις 20:52, η επικοινωνία με το αεροσκάφος διακόπηκε στην περιοχή της επαρχίας Χάιμανα», νοτιοδυτικά της Άγκυρας.Μονάδες της Χωροφυλακής έσπευσαν επί τόπου και εντόπισαν στις 22:00 τοπική ώρα (21:00 Ελλάδας) τα συντρίμμια του αεροσκάφους, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα σε μία έκταση περίπου τριών τετραγωνικών χλμ., σύμφωνα με τον Γερλίκαγια.Από την πλευρά της Λιβύης, μία ομάδα 22 ατόμων, εκ των οποίων τα πέντε είναι συγγενείς των θυμάτων, μετέβη στην Τουρκία για να παρακολουθήσει επί τόπου τις έρευνες.Πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος ήταν ναυλωμένο από εταιρεία με έδρα τη Μάλτα.Η ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων βρισκόταν για αυθημερόν επίσκεψη στην Άγκυρα, όπου είχε εντός της ημέρας συνάντηση με τον αρχηγό του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, και τον υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.