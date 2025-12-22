Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Έρχονται 23 νέα τρένα στις ράγες του ελληνικού σιδηροδρόμου – Υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του Δημοσίου και της Hellenic Train
Η ιταλική επένδυση αφορά το νέο τροχαίο υλικό, ενώ από την πλευρά του το ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει τη δέσμευση να έχει περαιώσει έως το καλοκαίρι του 2026 τα απαραίτητα έργα ασφαλείας
Σε μια σημαντική κίνηση αναμένεται να προχωρήσει σε λίγη ώρα το υπουργείο Μεταφορών, καθώς θα υπογραφεί η αναθεωρημένη σύμβαση του ελληνικού Δημοσίου με την Hellenic Train για σημαντικές επενδύσεις των Ιταλών στο σιδηροδρομικό δίκτυο.
Στο πλαίσιο αυτό και, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η Hellenic Train αναμένεται να βάλει στις ράγες του ελληνικού σιδηροδρόμου 23 νέα τρένα, σε υλοποίηση της συμφωνίας του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Τζόρτζια Μελόνι από τον περασμένο Μάιο στην Ιταλία.
Η ιταλική επένδυση αφορά το νέο τροχαίο υλικό, καθώς οι συρμοί στις περισσότερες περιπτώσεις είναι απαρχαιωμένοι, ενώ από μεριάς του το ελληνικό δημόσιο αναλαμβάνει τη δέσμευση να έχει περαιώσει ως το καλοκαίρι του 2026 τα απαραίτητα έργα ασφαλείας (τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση κ.ο.κ.) για το σιδηροδρομικό δίκτυο.
Η σύμβαση που από μέρους της ελληνικής κυβέρνησης θα υπογραφεί από τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη περιέχει επίσης σημαντικές ρήτρες υπέρ του Δημοσίου για καθυστερήσεις και τυχόν αθέτηση του επενδυτικού πλάνου, για το οποίο θα δεσμεύεται η Hellenic Train. Η σύμβαση βεβαίως περιέχει και αντίστοιχες ρήτρες για τις συμβατικές υποχρεώσεις του ελληνικού Δημοσίου.
Για την υπογραφή της σύμβασης είχαν προηγηθεί εργώδεις διαπραγματεύσεις μεταξύ του κ. Κυρανάκη και των υπολοίπων εμπλεκομένων από ιταλικής μεριάς, καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι να δείξει εμπράκτως ότι μετά από χρόνια αποεπένδυσης στον σιδηρόδρομο, η κατάσταση αλλάζει εν τοις πράγμασι.
