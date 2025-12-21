Έφυγε από την ζωή ο πρωτοπόρος οινοποιός Νίκος Λαζαρίδης, έβαλε τη Δράμα στον παγκόσμιο οινικό χάρτη

Σήμερα, την οικογενειακή παράδοση συνεχίζει ο γιος του, Φεδερίκος Λαζαρίδης, ο οποίος έχει αναλάβει την προεδρία της εταιρείας και προωθεί τον εκσυγχρονισμό, την εξωστρέφεια και τον οινοτουρισμό, αναπτύσσοντας νέες υπηρεσίες και εμπειρίες που ενισχύουν το brand και κρατούν ζωντανό το όραμα του ιδρυτή.Ο Νίκος Λαζαρίδης αφήνει πίσω του μια βαριά κληρονομιά: την ανασύσταση ενός ολόκληρου αμπελουργικού τόπου, τη δημιουργία διεθνώς αναγνωρισμένων κρασιών, την ανάδειξη της Δράμας και την έμπνευση για μια νέα γενιά παραγωγών.