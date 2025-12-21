Καραχάλιος: Ασλανίδης, Ρούτσι, Κωνσταντινίδης και Πλακιάς αξίζει να ηγηθούν του Κινήματος των Τεμπών
ΕΛΛΑΔΑ
Νίκος Καραχάλιος

Καραχάλιος: Ασλανίδης, Ρούτσι, Κωνσταντινίδης και Πλακιάς αξίζει να ηγηθούν του Κινήματος των Τεμπών

Σύμφωνα με τον Νίκο Καραχάλιο, τα τέσσερα αυτά πρόσωπα συνιστούν «λαϊκούς ηγέτες»

Καραχάλιος: Ασλανίδης, Ρούτσι, Κωνσταντινίδης και Πλακιάς αξίζει να ηγηθούν του Κινήματος των Τεμπών
38 ΣΧΟΛΙΑ
Με δύο αναρτήσεις του στα social media, ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος παίρνει ανοιχτά θέση υπέρ συγκεκριμένων προσώπων που, όπως σημειώνει, εκφράζουν γνήσια και ανιδιοτελή την κοινωνική δυναμική γύρω από το Κίνημα των Τεμπών.

Στις αναρτήσεις του κατονομάζει τους Παύλο Ασλανίδη, Πάνο Ρούτσι και Χρήστο Κωνσταντινίδη, τους οποίους χαρακτηρίζει ως τη «3ΑΝΔΡΙΑ που λέει αλήθειες» και υποστηρίζει ότι αξίζουν να ηγηθούν του Κινήματος των Τεμπών. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσει και τον Νίκο Πλακιά, τον οποίο περιγράφει ως μια πιο «rough» εκδοχή, σημειώνοντας ότι αρχικά τον αντιμετώπιζε με επιφυλακτικότητα, πριν διαμορφώσει προσωπική άποψη.



Σύμφωνα με τον Νίκο Καραχάλιο, τα τέσσερα αυτά πρόσωπα συνιστούν «λαϊκούς ηγέτες», καθώς, όπως τονίζει, διαθέτουν στρατηγική, υπομονή, μεθοδικότητα και αγωνιστικότητα. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι δεν έχουν «διπλές ή τριπλές ατζέντες ούτε προσωπικές φιλοδοξίες, στοιχείο που, κατά την άποψή του, τους διαφοροποιεί από την κυρίαρχη πολιτική κουλτούρα».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στις προσωπικές θυσίες που, όπως αναφέρει, έχουν υποστεί. Για τον Πάνο Ρούτσι σημειώνει ότι έφτασε «ελάχιστα πριν θυσιάσει τη ζωή του», ενώ για τους υπόλοιπους αναφέρει ότι έχουν υποστεί σοβαρή οικονομική εξόντωση. Παρ’ όλα αυτά, όπως τονίζει, συνεχίζουν να «παλεύουν χωρίς σινιέ ρούχα, τσάντες Louis Vuitton και Κολωνάκια».
38 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.

Τρόφιμα Αγάπης: η κοινωνική δράση της ΑΒ Βασιλόπουλος που μειώνει τη σπατάλη τροφίμων

Η ΑΒ Βασιλόπουλος με ένα οργανωμένο δίκτυο συλλέγει τρόφιμα που θα χάνονταν, τα διανέμει σε κοινωνικές δομές σε όλη τη χώρα και προσφέρει καθημερινά τρόφιμα σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη

Είσαι στη Nova, κερδίζεις PADU: Καθημερινές επιβραβεύσεις και exclusive Nova deals σε περιμένουν!

Η Nova σε συνεργασία με το PADU φέρνουν δεκάδες προσφορές και exclusive Nova Deals σε κορυφαία brands, με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία εξαργύρωσης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης