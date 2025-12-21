Καραχάλιος: Ασλανίδης, Ρούτσι, Κωνσταντινίδης και Πλακιάς αξίζει να ηγηθούν του Κινήματος των Τεμπών
Σύμφωνα με τον Νίκο Καραχάλιο, τα τέσσερα αυτά πρόσωπα συνιστούν «λαϊκούς ηγέτες»
Με δύο αναρτήσεις του στα social media, ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος παίρνει ανοιχτά θέση υπέρ συγκεκριμένων προσώπων που, όπως σημειώνει, εκφράζουν γνήσια και ανιδιοτελή την κοινωνική δυναμική γύρω από το Κίνημα των Τεμπών.
Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στις προσωπικές θυσίες που, όπως αναφέρει, έχουν υποστεί. Για τον Πάνο Ρούτσι σημειώνει ότι έφτασε «ελάχιστα πριν θυσιάσει τη ζωή του», ενώ για τους υπόλοιπους αναφέρει ότι έχουν υποστεί σοβαρή οικονομική εξόντωση. Παρ’ όλα αυτά, όπως τονίζει, συνεχίζουν να «παλεύουν χωρίς σινιέ ρούχα, τσάντες Louis Vuitton και Κολωνάκια».
Ασλανιδης— NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) December 20, 2025
Ρουτσι
Κωνσταντινιδης
Αυτοι ειναι
η 3ΑΝΔΡΙΑ
ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ +αξιζει να ηγειται του Κινηματος των Τεμπων
Μαζι τους
κ ο Νικος Πλακιας
ως πιο rough εκδοση
(αν+αρχικα
-πριν με διαβασει-
με εβλεπε επιφυλακτικα)
Αυτοι οι 3+1 ειναι οι ΛΑΙΚΟΙ ΗΓΕΤΕΣ!🇬🇷 https://t.co/VvtYbnaEeT
